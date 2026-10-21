Raúl Bolaños dio a conocer que se tomarán medidas por la pelea entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Jorge Álvarez Máynez; asegura habrá consecuencias para los involucrados.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que no se dejará pasar este episodio que pudo haber llegado a la violencia dejando de lado la buena política.

No permitamos que ganen más los insultos y las descalificaciones, que los argumentos serios y la buena política. Raúl Bolaños, diputado del PVEM

De momento, Jorge Álvarez Máynez no se ha pronunciado sobre la condena de Raúl Bolaños; sin embargo, instó a Gutiérrez Mancilla a levantar su basura tras lo que definió como su espectáculo.

Raúl Bolaños anuncia medidas e investigación por pelea entre Gutiérrez Mancilla y Máynez

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Raúl Bolaños dio a conocer que ya se investiga el altercado entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Jorge Álvarez Máynez.

Raúl Bolaños explicó que tras el episodio que tuvo lugar durante la sesión ordinaria de este martes 20 de octubre, solicitó un informe detallado de quienes participaron en el hecho.

Asimismo, tras enterarse de la pelea entre el priísta y el emecista, se comunicó con todos los involucrados para instarles a guardar respeto a la Cámara de Diputados.

También se analizará de manera conjunta con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que se convocó de manera extraordinaria una reunión.

Raúl Bolaños destacó que la pelea no puede pasar desapercibida, debido a que se puso en riesgo la seguridad de los diputados y se fomentó la desconfianza a los legisladores.

Raúl Bolaños anuncia medidas tras pelea entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Máynez (Redes sociales)

Cámara de Diputados evaluará consecuencias de la pelea entre Gutiérrez Mancilla y Máynez

Raúl Bolaños también dio a conocer que acordó con Ricardo Monreal la reunión extraordinaria en la Jucopo para determinar las consecuencias y responsabilidades de la pelea.

La reunión se llevará a cabo mañana miércoles 21 de octubre, aunque de momento se desconoce si se solicitará la presencia de Carlos Gutiérrez Mancilla, quien no se ha pronunciado por las medidas.

Así como tampoco Jorge Álvarez Máynez, quien tras la pelea con Carlos Gutiérrez Mancilla señaló que es el personal de limpieza el que pagó sus “actos porriles”.