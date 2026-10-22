El diputado Jericó Abramo tomó distancia de su compañero Gutiérrez Mancilla y rechazó que se generalice sobre la bancada del PRI.

Lo anterior, luego de que Carlos Gutiérrez Mancilla increpara a la dirigencia de Movimiento Ciudadano por la crisis de agua contaminada en Jalisco, e incluso aventara jarras de agua sucia dentro de la Cámara de Diputados.

Jericó Abramo llama a conducirse con respeto tras acciones de Gutiérrez Mancilla

Ante medios de comunicación, Jericó Abramo manifestó que la labor parlamentaria debe conducirse bajo el margen del decoro y respeto, al señalar que la Cámara de Diputados “es la casa del pueblo”.

Frente a las acciones de Gutiérrez Mancilla, el diputado señaló que la discrepancia política no justifica las faltas de respeto hacia integrantes de otras bancadas.

Abramo afirmó que cualquier diputado es libre de su comportamiento, pero siempre bajo la premisa de no recurrir a la ofensa como forma de debate legislativo.

Jericó Abramo se distancia de Gutiérrez Mancilla y rechaza generalizar sobre el PRI (Especial)

En ese sentido, el diputado reiteró que las discusiones deben ganarse mediante convicciones y argumentos, respetando las posturas de quienes integran el pleno de la Cámara de Diputados.

Tras el actuar de Gutiérrez Mancilla, Abramo puntualizó que las acciones individuales de un militante no deben traducirse en un juicio estigmatizante hacia todos los que integran las filas del PRI.

De igual forma, afirmó que no se debe juzgar a partidos como Morena o el Partido Verde por conductas aisladas de cada uno de sus miembros.