Carlos Gutiérrez Mancilla se pronunció tras el pleito con Jorge Álvarez Máynez que derivaría en sanciones en su contra; asegura está preparado ante “el teatro político” que enfrenta.

Lo que hoy hacen al fina es teatro político, me quieren linchar mediáticamente a mi. Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI

El diputado del PRI aseguró a su vez que está dispuesto a pagar las consecuencias porque, asegura, no se trata de él, sino de la situación del agua en Jalisco.

Asimismo, arremetió contra el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, negando que no haya limpiado el logo del partido que ensució, como aseguró Jorge Álvarez Máynez.

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El diputado del PRI acusa que se ha armado un “teatro político” en su contra.



➡️ “Me quieren linchar mediáticamente, pero estoy listo y preparado”.



➡️ “Estoy dispuesto a pagar el costo… pic.twitter.com/oYtfP6Ak1R — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 21, 2026

Carlos Gutiérrez Mancilla asegura que lo quieren linchar tras pleito con Máynez

Para medios y tras darse a conocer posibles sanciones en su contra, Carlos Gutiérrez Mancilla aseguró que está preparado para el teatro político que se emprendió tras pleito.

Carlos Gutiérrez Mancilla se dijo un político profesional, por lo que está dispuesto a pagar el costo de lo ocurrido pese al linchamiento mediático.

Sin embargo, de momento no se adelantará con un supuesto a sus posibles sanciones que serán determinadas por el Comité de Ética, sino hasta que ya exista un veredicto.

El diputado también se dijo seguro de que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “sabrán cómo funciona la Cámara de Diputados”.

Sin embargo, tanto la Jucopo como el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, ya fijaron postura condenando la violencia y personas armadas en San Lázaro.

Hasta el momento, Movimiento Ciudadano ya presentó una denuncia ante el Comité de Ética contra Carlos Gutiérrez Mancilla, que se espera sesione este miércoles 21 de octubre.

Carlos Gutiérrez Mancilla arremete contra MC: asegura que sí limpió tras pleito

Asimismo, Carlos Gutiérrez Mancilla respondió a acusaciones sobre que no habría limpiado su protesta con líquido en el logo de Movimiento Ciudadano, como acusó Jorge Álvarez Máynez.

Compartiendo un video en sus redes, Carlos Gutiérrez Mancilla aseguró que después de verter el agua, tanto él como la diputada Xitlalic Ceja trapearon el líquido.

Carlos Gutiérrez Mancilla también aseguró que Movimiento Ciudadano no tiene argumentos y son unos cínicos, por lo que enfrentará las sanciones, ya que lo fundamental sería el agua.