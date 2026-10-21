El Gobierno de Jalisco rechazó las acusaciones que lo vinculan con presuntos grupos de choque durante las protestas por el agua, llevadas a cabo el 18 de octubre de 2026.

A través de redes sociales, la administración estatal aseguró que circula una “campaña falsa” con la intención de distorsionar los hechos registrados durante la manifestación.

Es falso que las y los policías hayan recibido a grupos de choque. Campañas llenas de mentiras inundan internet. Gobierno de Jalisco

En ese sentido, el Gobierno de Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a informarse mediante fuentes oficiales y evitar compartir contenido que pueda generar confusión.

Gobierno de Jalisco (Captura de pantalla)

Gobierno de Jalisco niega vínculos con grupos de choque en protestas por el agua

En redes sociales se difundieron señalamientos sobre la supuesta participación de grupos de choque del Gobierno de Jalisco para confrontar a manifestantes en la marcha del 18 de octubre.

Sin embargo, las autoridades estatales negaron cualquier vínculo con esas versiones y sostuvieron que no existe evidencia que respalde dichas acusaciones.

El Gobierno de Jalisco reafirmó que la verdad y la información responsable son esenciales para impedir que el miedo y la confusión se extiendan en medio de la crisis del agua.

Finalmente, la administración insistió en que la difusión de información verificada es fundamental para mantener a la población informada y prevenir la propagación de rumores.

Gobierno de Jalisco reporta grupo de choque con mujeres y menores durante disturbios (Fernando Carranza García)

Manifestantes corrieron a grupos de choque en marcha por el agua en Jalisco

Durante la segunda marcha por el agua limpia en Jalisco, el 18 de octubre de 2026, los manifestantes pacíficos confrontaron y expulsaron a grupos de encapuchados e infiltrados que intentaron desvirtuar la protesta.

En redes sociales se difundieron videos de colectivos deslindándose de grupos de choque e incluso algunos los apartaban de la marcha con gritos de “¡Son infiltrados!" y “¡Fuera!“.