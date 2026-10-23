Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, podría ser removido de la Comisión de Juventud luego del altercado que protagonizó con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC).

Raúl Bolaños Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que el caso será revisado por el Comité de Ética, quien estudiará la queja de MC y determinará si se aplicará una sanción.

Altercado con Máynez pone en riesgo lugar de Gutiérrez Mancilla en la Comisión de Juventud

El pasado 20 de octubre, Jorge Álvarez Máynez realizó una visita a San Lázaro y fue interceptado por el diputado Carlos Gutiérrez, quien le reclamó por la problemática del agua en Jalisco.

Carlos Gutiérrez Mancilla confronta a Máynez tras arrojar agua sucia al logo de MC (Tomada de video)

Durante el incidente, Gutiérrez Mancilla lanzó agua sucia al dirigente de Movimiento Ciudadano y realizó esta misma acción contra el logotipo del partido naranja en sus oficinas legislativas.

Tras el altercado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva de la Cámara de Diputados acordaron condenar los hechos de violencia y solicitar que la queja de MC recibiera atención prioritaria.

Fuentes revelan que el Comité de Ética estaría revisando el caso y, de aplicarse una sanción, se contemplan tres medidas:

Una amonestación

Remoción de la Comisión de Juventud

Descuento en su dieta

Raúl Bolaños Cacho Cué informó que el caso será revisado como prioridad por el Comité de Ética y la resolución dependerá del análisis de los hechos, las pruebas y los argumentos de las partes involucradas.

De acuerdo con la información, la resolución de la queja de MC contra el diputado Gutiérrez Mancilla comenzará a discutirse la próxima semana y podría estar resuelta a finales de este mes.