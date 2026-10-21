Raúl Bolaños informó que habrá nuevas restricciones para el acceso a San Lázaro y algunos de sus espacios, por el pleito entre PRI y Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también lamentó lo ocurrido entre Carlos Gutiérrez Mancilla e integrantes de Movimiento Ciudadano, lo cual será sancionado.

La Junta de Coordinación Política en coordinación con la Mesa Directiva, condena de manera enérgica los hechos de violencia suscitados el día de ayer en la Cámara de Diputados. Raúl Bolaños, diputado del PVEM

Por ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocó a una reunión extraordinaria en la que se acordaron las medidas y Movimiento Ciudadano pidió sanciones contra los priístas.

Raúl Bolaños anuncia nuevas restricciones de acceso en Cámara de Diputados tras pleito

Tras la junta de la Jucopo y Mesa Directiva, Raúl Bolaños informó las nuevas medidas y restricciones de acceso al Palacio de San Lázaro, consecuencia de los hechos violentos entre el PRI y MC.

Raúl Bolaños señaló que a partir de este miércoles 21 de octubre, el ingreso al Pleno estará prohibido para toda persona ajena a la Cámara de Diputados que no esté debidamente acreditada.

Asimismo, cada diputado será revisado en su ingreso, junto con su vehículo y las personas que lo acompañen, para determinar si son asesores o ayudantes acreditados.

Por lo mismo, aclaró que en caso de hacer uso a materiales para sus ponencias en el Pleno de la Cámara de Diputados, serán los legisladores quienes los carguen, debido a que estará restringido el acceso.

La Jucopo determinó cambiar los protocolos de acceso para garantizar la seguridad del recinto de San Lázaro, por lo que ya habló con resguardo y servicios parlamentarios.

Además, Raúl Bolaños hizo un llamado enérgico a respetar los espacios de los grupos parlamentarios, por lo que también se establecerán protocolos de visita.

Carlos Gutiérrez Mancilla confronta a Máynez (Tomada de video)

Raúl Bolaños asegura que no permitirán la violencia en la Cámara de Diputados

La Jucopo fue enfática en garantizar la seguridad, por lo que no permitirán la violencia en San Lázaro y que ninguna persona ingrese armada.

Raúl Bolaños señaló que la Cámara de Diputados no permitirá la violencia, ya que se debe construir el espacio con un debate firme y respeto, como parte de la buena política.

Por ello, las personas ajenas a los curules que participaron en el altercado quedarán expulsados de San Lázaro, además de las sanciones contra los diputados del PRI.