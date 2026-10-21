Ivonne Ortega informó que Movimiento Ciudadano analiza denunciar al diputado Carlos Gutiérrez Mancilla por la agresión a sus integrantes en el Palacio de San Lázaro.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados narró lo ocurrido la tarde del martes 20 de octubre, cuando intentó golpear a Jorge Álvarez Máynez.

Al respecto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados también condenó lo ocurrido entre Carlos Gutiérrez Mancilla con Movimiento Ciudadano.

Ivonne Ortega analiza denuncia contra Carlos Gutiérrez Mancilla por agresión a MC

En conferencia de prensa para abordar la agresión contra Carlos Gutiérrez Mancilla, Ivonne Ortega dio a conocer que se evalúa con el equipo jurídico interponer una denuncia.

Ivonne Ortega aclaró que si procede la denuncia será por daños a propiedad y violencia, ya que Carlos Gutiérrez Mancilla habría golpeado a dos diputados de MC.

Sin embargo, Movimiento Ciudadano también pedirá sanciones ejemplares contra los diputados del PRI, así como administrativas contra los trabajadores participantes.

Esto fue previo de la reunión de la Jucopo, en donde pidieron que se revisara la seguridad, ya que además de Carlos Gutiérrez Mancilla, sus acompañantes violentaron a los emecistas.

De momento, Ivonne Ortega no dio a conocer si emprenderán acciones legales también con dichos acompañantes, de los cuales, ya identificaron a uno que igualmente sería priísta.

Asimismo, Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Comité de Ética por lo ocurrido con Carlos Gutiérrez Mancilla, que atenderá este miércoles 21 de octubre.

Ivonne Ortega analiza denunciar a Gutiérrez Mancilla por agresión a MC en San Lázaro (Captura de pantalla)

Ivonne Ortega narra agresión de Carlos Gutiérrez Mancilla a Movimiento Ciudadano

En la conferencia de Ivonne Ortega, la emecista narró la agresión de Carlos Gutiérrez Mancilla, quien intentó golpear a Jorge Álvarez Máynez a su llegada a San Lázaro.

Explicó que Juan Zavala contuvo a Carlos Gutiérrez Mancilla del golpe, mientras les gritaban asesinos, pese a petición de Ivonne Ortega de hablar lo que necesiten.

Carlos Gutiérrez Mancilla también golpeó al diputado Alfonso Vidales y a Gildardo Pérez Sabino, agresión a la que se sumo Eduardo Carbajal, presunto trabajador de la Cámara.

Añadió que San Lázaro es un recinto parlamentario y nunca había visto que un grupo parlamentario fuera a vandalizar el espacio seguro de otro partido.