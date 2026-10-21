El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, condenó el altercado protagonizado por un diputado del PRI y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, y llamó a que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo y el debate de ideas.

El senador expresó su solidaridad con Máynez y sostuvo que la violencia y las provocaciones deben quedar fuera de la actividad política, pues este tipo de conductas afectan la imagen del Congreso y lo alejan de las demandas de la ciudadanía.

“Nosotros reprobamos cualquier acto de violencia, lo condenamos enérgicamente”, afirmó Castañeda, quien también reconoció que el dirigente de Movimiento Ciudadano actuó con entereza y sin caer en provocaciones.

Clemente Castañeda pide diálogo ante altercado entre el PRI y Movimiento Ciudadano

Castañeda señaló que las diferencias entre los partidos deben atenderse mediante mecanismos institucionales, con argumentos y acuerdos, en lugar de recurrir a la confrontación física.

“La política es exactamente lo opuesto a la confrontación física”, enfatizó el legislador, al advertir que los actos de violencia denigran tanto al Congreso como al ejercicio político.

El coordinador de MC en el Senado reiteró que el debate público debe centrarse en las ideas y en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la población, por encima de los conflictos entre actores políticos.

Clemente Castañeda pide acciones concretas para resolver el problema del agua en Jalisco

En otro tema, el senador celebró que el Gobierno federal haya manifestado su disposición para participar en la solución de la problemática del agua en Jalisco. Consideró que la magnitud del desafío requiere la colaboración de los tres órdenes de gobierno.

Castañeda reconoció los esfuerzos del Gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, y de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara para atender las dificultades relacionadas con el suministro del líquido.

No obstante, señaló que el respaldo federal debe traducirse en medidas concretas y oportunas para responder a las necesidades de la población.

Finalmente, hizo un llamado a Pablo Lemus y a los alcaldes metropolitanos para mantener la coordinación y concentrar sus esfuerzos en atender una de las principales demandas de las y los jaliscienses: mejorar el acceso y el servicio de agua.