Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó un video en el que una mujer le agradece y señala “¡arriba el PRI, cabrones!” por su protesta ante Movimiento ciudadano (MC) por la situación del agua en Jalisco.

“Así queremos diputados que nos defiendan ¡arriba el PRI, cabrones!” Gabriela, simpatizante de Carlos Gutiérrez Mancilla

El video fue publicado en la cuenta de Carlos Gutiérrez Mancilla tras las agresiones personales a Jorge Álvarez Máynez y la oficina de MC en la Cámara de Diputados.

Hay momentos que te recuerdan por qué empezaste.



Hoy se acercó la señora Gabriela a darme las gracias por no quedarme callado ante lo que está pasando con el agua en Jalisco.

No me lo dijo una encuesta ni un discurso. Me lo dijo una ciudadana que, como miles de familias, vive… pic.twitter.com/nu3mjisSBw — CarlosGM (@CarlosGMancilla) October 22, 2026

Supuesta defensora de Carlos Gutiérrez Mancilla quiere más diputados “que se enfrenten”

La mujer de nombre Gabriela felicitó a Carlos Gutiérrez Mancilla diciendo que quiere más diputados que los defiendan así, “que se enfrenten” y “que no tengan miedo”.

La mujer aseguró que el diputado federal priísta tiene el apoyo de los jóvenes en Jalisco y que la muestra de ese apoyo es que le han hecho una canción.

Carlos Gutierrez Mancilla agradeció el apoyo y dijo que ello lo motiva a seguir trabajando, de la misma manera que prometió no soltará la causa del agua en Jalisco.

Internautas señalan montaje de Carlos Mancilla

En redes sociales compartieron memes contra Carlos Gutiérrez Mancilla en los que lo señalan de violento, ridículo, primate y de estar acabando con el PRI más rápido que Alito Moreno.

Algunos lo llamaron “heroillo de pacotilla”, que el video “es un vil montaje” y que daban “1.8 de calificación para este montaje”.