Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sancionó a un proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por irregularidades en la obtención de su contrato.

A través del Órgano Interno de Control del IMSS, se sancionó con una multa a la empresa Green@w, S.A. de C.V, por presentar información falsa durante el proceso de contratación.

Raquel Buenrostro sanciona con 700 mil pesos en multa a proveedor del IMSS

Raquel Buenrostro, a través del Órgano Interno de Control del IMSS, sancionó a la empresa Green@w, S.A. de C.V. por falsificar documentos en compra de medicamentos.

Esto debido a que proporcionó documentación falsa durante la adjudicación directa para la compra de medicamentos, al presentar una carta de respaldo supuestamente emitida por un distribuidor autorizado.

La sanción impuesta fue una multa que supera los 700 mil pesos.

Además de los 707 mil 506 pesos de multa que deberá pagar la empresa, también fue inhabilitada para participar en procedimientos de contratación o contratos con la Administración Pública Federal por 13 meses.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias” Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Raquel Buenrostro publica sanción a proveedor del IMS en DOF

Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro, publicó la sanción al proveedor del IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 1 de abril.

Además, la empresa Green@w, S.A. de C.V. fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Cabe señalar que la empresa que celebró un contrato de adjudicación directa con el IMSS para la compra de medicamentos puede impugnar la sanción.

Sin embargo, la secretaría resaltó que ésta medida fue impuesta conforme a la ley y para la protección del interés público.