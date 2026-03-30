La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron aprobados nuevos lineamientos de acceso a la información en México, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar este derecho en todo el país.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que se trata de los Lineamientos Generales relativos a los Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información, los cuales buscan mejorar la atención a las solicitudes ciudadanas y asegurar el ejercicio efectivo de este derecho.

El objetivo de estos cambios dentro del marco legal es garantizar que todas las personas, sin importar en qué parte del país se encuentren, puedan ejercer su derecho de acceso a la información en condiciones equitativas.

Cuáles son los nuevos lineamientos de acceso a la información en México

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia para el Pueblo, se dieron a conocer los principales lineamientos que guiarán la atención de solicitudes en todo el país.

Entre los puntos más relevantes destacan:

Asegurar la trazabilidad de las solicitudes de acceso a la información.

Establecer condiciones mínimas para brindar una atención adecuada a la población.

Definir tiempos y procedimientos claros para la atención a la ciudadanía.

De acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, estos lineamientos buscan que cualquier persona tenga la misma experiencia al ejercer su derecho de acceso a la información, sin importar la entidad federativa en la que se encuentre.

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, agradeció la colaboración de las autoridades garantes del orden federal y de las 32 entidades federativas, que participaron activamente en la elaboración de los lineamientos mediante propuestas y observaciones.

Gobierno presenta mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia

Además de la aprobación de los nuevos lineamientos, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno anunció mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia, entre ellas la creación de un nuevo portal de obligaciones.

Este portal tiene como objetivo modernizar la carga y consulta de información pública, corregir deficiencias del sistema anterior y garantizar la continuidad en la publicación de datos, sin afectar el acceso de la ciudadanía.