La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la creación de la Escuela de Buen Gobierno, que capacitará a los servidores públicos.

Se trata de una plataforma digital cuyo objetivo es la capacitación y actualización continúa de los servidores públicos para transformar su ejercicio diario.

Nace la Escuela de Buen Gobierno para capacitar a los servidores públicos

A través de un comunicado se informó sobre la nueva Escuela de Buen Gobierno, un nuevo espacio digital diseñado para la capacitación constante de los servidores públicos.

Nueva Escuela de Buen Gobierno capacitará a servidores públicos (@BuenGobierno_mx / X )

Con la Escuela de Buen Gobierno se fortalece un servicio público más íntegro, eficiente y cercano a la ciudadanía mediante la formación continua y con enfoque en valores.

La nueva Escuela de Buen Gobierno se orienta a tres objetivos principales:

Elevar la profesionalización: La formación se adapta a las responsabilidades específicas de cada funcionario y el desarrollo de competencias puntuales que respondan a las necesidades de cada puesto Alianzas estratégicas: Se fortalecen las alianzas con instituciones nacionales e internacionales, lo que permite diversificar y enriquecer la oferta académica y fortalecer los contenidos de los cursos disponibles Acceso universal a la capacitación: Los cursos estarán abiertos no solo a funcionarios federales, sino también a trabajadores estatales, municipales y a la ciudadanía en general

Para este 2026, la Escuela de Buen Gobierno contempla 12 cursos claves para el desarrollo profesional en el sector público, entre ellos:

Ética e Integridad en el servicio público

Manejo de conflictos de interés

Protección de datos personales

Transparencia en México

Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

El uso de Inteligencia Artificial en el servicio público

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resaltó que la formación permanente es clave para el fortalecimiento de las instituciones y para garantizar mejores resultados para la sociedad.

La Escuela de Buen Gobierno sustituye al Sicavisp

La Escuela de Buen Gobierno sustituye al Sistema de Capacitación Virtual para las Personas Servidoras Públicas (Sicavisp), plataforma donde se realizaba la capacitación de los trabajadores del sector público.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que en 2025 Sicavisp alcanzó una cifra histórica de 1.3 millones de participaciones, superando las 1.2 millones registradas en sus primeros cinco años.

Lo que representó un incremento del 290% respecto a 2024, reflejando la creciente demanda y el interés por la formación en el sector público.