Tras la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso, aún no se ha designado a la persona que ocupará la vacante en la Sala Superior del TEPJF.

El artículo 98 constitucional establece reglas para sustituir magistraturas electorales, pero el caso de Mónica Soto presenta una particularidad debido a su designación.

La magistrada llegó a la Sala Superior en 2016 por designación del Senado, por lo que no obtuvo su cargo mediante voto popular.

¿Cómo se cubrirá la vacante que dejará Mónica Soto?

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, una vacante por renuncia en el Tribunal Electoral debe cubrirse con criterios vinculados al género y votación.

Mónica Soto (Rogelio Morales Ponce)

El texto constitucional señala que, ante una separación definitiva, ocupará el puesto la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar electoral.

Si esa persona declina o resulta imposibilitada, la disposición contempla recurrir a quien siga en orden de prelación por mayor votación y conforme al procedimiento correspondiente.

Sin embargo, la situación de Mónica Soto difiere porque su llegada a la Sala Superior ocurrió mediante una designación directa del Senado.

La periodista Isabel Uribe señaló esta particularidad en una publicación de X, donde cuestionó quién podría ocupar la vacante bajo las reglas constitucionales actualmente vigentes.

Por ahora, no existe una designación oficial para suceder a Mónica Soto, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar el procedimiento que seguirá.

Mónica Soto presentó al Senado su renuncia el lunes 17 de agosto, aunque su gestión estaba ampliada hasta 2028; dejará el cargo el 31 de agosto.