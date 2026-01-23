Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aclaró cuál es el papel de esta institución en el curso de la reforma electoral.

A través de sus redes sociales, Gilberto Bátiz señaló que desde el TEPJF asumirá su papel de dar acompañamiento técnico a las autoridades que elaborarán la reforma electoral que está próxima a presentarse.

“Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumimos con claridad nuestro papel: brindar acompañamiento técnico e institucional a las autoridades encargadas de formular la propuesta de reforma y, una vez aprobada, implementarla con rigor jurídico, imparcialidad y responsabilidad democrática” Gilberto Bátiz

TEPJF no presentará propuestas para la reforma electoral

En seguimiento al proceso de la reforma electoral, el presidente de la TEPJF se reunió con el presidente de esa Comisión Presidencial, Pablo Gómez, al interior de instalaciones alternas de la Secretaría de Gobernación.

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Al salir de la reunión, aclaró que el TEPJF no presentó propuesta para la reforma electoral, ya que este órgano será únicamente uno de los operadores técnicos de la misma.

“Es importante que haya una articulación de esfuerzos y que cuando exista esta reforma, tengamos criterios, basamentos, precedentes que la solidifiquen”. Gilberto Bátiz

Sobre este asunto, recordó que aún no se conoce la reforma en materia electoral, por lo que pidió adelantar criterios, basamentos y precedentes que solidifiquen la reforma.

Aunque no se ha presentado formalmente, la reforma electoral ya ha recibido varias críticas; en respuesta, Claudia Sheinbaum sostiene que el objetivo de la reforma electoral es optimizar los recursos públicos.

No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar… pero pues que sea algo razonable” Gilberto Bátiz

¿Qué busca la reforma electoral?

Acorde con lo adelantado y dicho en términos generales, la reforma electoral busca: