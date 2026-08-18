Mónica Aralí Soto Fregoso renunció como magistrada del TEPJF y notificó al Senado que dejará el cargo el próximo 31 de agosto de 2026.

La salida de Soto Fregoso de la Sala Superior trasciende este lunes 17 de agosto, luego de una trayectoria de más de tres décadas en materia electoral.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso llegó al TEPJF en 2016 y encabezó su Sala Superior durante 2024 y 2025.

Mónica Soto presenta su renuncia al TEPJF

En el documento de renuncia al TEPJF, Mónica Soto expresó reconocimiento hacia juristas con quienes compartió labores y destacó coincidencias relacionadas con la visión de las personas y el mandato constitucional.

Soto ingresó a la Sala Superior del TEPJF en 2016, donde desarrolló funciones jurisdiccionales durante una etapa marcada por distintos procesos electorales nacionales relevantes.

Monica Soto (TEPJF)

Entre 2024 y 2025, la magistrada presidió el órgano máximo del Tribunal Electoral, desde donde participó en decisiones vinculadas con diversas controversias de carácter electoral.

De acuerdo con el perfil difundido por el propio TEPJF, Soto acumulaba más de 30 años de experiencia profesional dentro del ámbito electoral mexicano especializado.

Su renuncia establece como fecha definitiva de conclusión de funciones el 31 de agosto de 2026, por lo que el Senado deberá realizar el trámite correspondiente.

Con su salida, la integración de la Sala Superior tendrá un nuevo escenario, mientras las autoridades competentes determinan los pasos administrativos derivados de la renuncia.

El escrito dirigido al Senado solicita dar trámite formal a la renuncia, con lo que quedará establecido el cierre de su etapa como integrante del órgano electoral.