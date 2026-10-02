Sofía Madai Calzada Calzada fue localizada sin vida en Cuautitlán Izcalli tres días después de su desaparición en Tultitlán, Estado de México.

Sofía Madai, de 11 años de edad, salió de su casa el pasado 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez y no volvió a ser vista con vida.

Tres días después, el 29 de septiembre, fue encontrada sin vida a un costado de la autopista Chamapa-Lechería; hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Localizan sin vida a Sofía Madai, de 11 años, en Cuautitlan Izcalli

Sofía Madai Calzada Calzada, fue localizada sin vida el pasado 29 de septiembre, a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con las autoridades, se localizó el cuerpo de la menor el martes 29 de septiembre; sin embargo, se encontraba en calidad de desconocida.

Los padres de la menor acudieron a la Fiscalía del Estado de México para realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad y poder iniciar con los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

A través de redes sociales, familiares confirmaron el hallazgo de Sofía Madai, así como su muerte.

Despiden a Sofía Madai, menor desaparecida en Tultitlán

Tras darse a conocer el hallazgo sin vida de Sofía Madai Calzada Calzada, la familia compartió que la niña de 11 años fue despedida este 2 de octubre en compañía de amigos y familiares.

A través de redes sociales, se compartió que la menor recibió el último adiós en una funeraria ubicada en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán.