Carla Humphrey advirtió que la renuncia de Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría afectar el proceso de las elecciones 2027.

“La verdad es que claro que tiene impacto. Hay que tener a los órganos correctamente integrados. Me parece que eso es lo que debemos hacer”. Carla Humphrey, consejera electoral del INE

La consejera explicó que las autoridades electorales deben contar con órganos correctamente integrados, pues recordó que actualmente solo quedan cinco de los siete magistrados del TEPJF.

Pese a que la reforma judicial le permitía permanecer hasta 2028, la magistrada Mónica Soto solicitó su renuncia anticipada para dejar el cargo el próximo 31 de agosto de 2026.

Mónica Soto (Rogelio Morales Ponce)

TEPJF se queda con cinco de los siete magistrados de cara a las elecciones 2027

Con la salida de Mónica Soto, la Sala Superior quedará con cinco de sus siete integrantes, situación que Carla Humphrey consideró relevante de cara a los comicios de 2027.

Señaló que este panorama podría influir en el desarrollo del próximo proceso democrático, caracterizado por su gran magnitud por tratarse de elecciones federales y locales.

No obstante, la consejera Carla Humphrey también reconoció que el TEPJF cuenta con mecanismos para continuar funcionando correctamente pese a tener una integración reducida.

“La Sala tiene posibilidades de resolver empates de votación, porque quien la Presidencia tiene voto de calidad y, por tanto, pueden seguir funcionando”. Carla Humphrey, consejera electoral del INE

La consejera consideró que la magistratura vacante debería ser ocupada por alguien del mismo género, en este caso una mujer, para cubrir la ausencia de Mónica Soto.

Vacante de Janine Otálora Malassis no ha sido cubierta en el TEPJF

La salida de Mónica Soto se suma a la vacante que dejó la magistrada Janine Otálora Malassis en octubre de 2025, luego de que decidiera no extender su mandato hasta 2027.

Desde entonces, esa plaza permanece sin cubrir.