La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este 19 de agosto la renuncia de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras casi una década en la Sala Superior.

Con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, se avaló la renuncia de Mónica Soto, efectiva a partir del 31 de agosto de 2026.

Mónica Soto deja el TEPJF: Comisión Permanente aprueba su renuncia (@Mx_Diputados)

Mónica Soto explicó que la renuncia responde a motivos personales y familiares, aunque su salida deja vacante una magistratura sin mecanismo claro de sustitución.

Comisión Permanente aprueba renuncia de Mónica Soto como magistrada del TEPJF

Durante la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente aprobó la renuncia de Mónica Soto a su cargo como magistrada del TEPJF, cuya separación se hará efectiva a partir del 31 de agosto de 2026.

Mónica Soto explicó que la decisión de renunciar responde a un compromiso personal y familiar, además de considerar que es momento de cerrar un ciclo de décadas dentro de instituciones electorales.

Pese a que no se argumentó una causa grave, la Comisión Permanente avaló la renuncia de Mónica Soto, lo que ha desatado preocupación pues la Sala Superior quedará con cinco de sus siete magistraturas.

La renuncia de Soto deja dudas sobre cómo deberá cubrirse la vacante, pues las recientes reformas no dan un mecanismo para sustituir anticipadamente a una magistrada que llegó al cargo mediante designación del Senado.

Con la aprobación de la Comisión Permanente, Mónica Soto dejará formalmente el TEPJF el próximo lunes 31 de agosto de 2026, cerrando una etapa de casi diez años en la Sala Superior.