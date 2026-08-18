Ariadna Montiel aseguró que desconoce los motivos por los que Mónica Soto decidió retirarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Desconozco los motivos de la magistrada. Si ella decidió retirarse, bueno, es una decisión personal” Ariadna Montiel

Esto luego de que Mónica Soto anunciara su renuncia el pasado 17 de agosto de 2026 como magistrada tras más de 30 años de trayectoria en materia electoral.

Es una decisión personal; Ariadna Montiel sobre renuncia de Mónica Soto al TEPJF

Ariadna Montiel compartió en conferencia de prensa que no tiene conocimiento sobre los motivos de Mónica Soto para renunciar como magistrada del TEPJF.

Sin embargo, aclaró que si se trató de una decisión personal, corresponde solo a la magistrada determinar el camino de su carrera profesional.

Asimismo, le deseó “mucha suerte” exmagistrada, quien presentó su renuncia ante la Cámara de Senadores el lunes 17 de agosto, donde resalta que su último día como magistrada será el 31 de agosto.

“Es una decisión personal. No tengo nada más que decir si ella así lo decidió” Ariadna Montiel

Por otra parte, resaltó que la magistrada tenía la posibilidad de reelegirse en las elecciones de 2028 bajo el esquema de voto popular “pero bueno, mucha suerte a la hoy exmagistrada”.

Mónica Soto renuncia al TEPJF

Mónica Soto presentó su renuncia como magistrada del TEPJF; de acuerdo con la notificación presentada ante la Cámara de Senadores marca como último día en el cargo el 31 de agosto.

Su renuncia marca el final de una trayectoria de casi 10 años en el TEPJF, quien llegó a la institución en 2016.

Renuncia de Mónica Soto al TEPJF (Especial)

Cabe señalar que Mónica Soto tiene más de 30 años de trayectoria en materia electoral y presidió la Sala Superior del Tribunal Electoral en 2024 y 2025.

De acuerdo con la carta, la magistrada decidió retirarse del tribunal para “concluir un ciclo” y agradeció la oportunidad de mostrar su compromiso con juzgar con perspectiva de género y derechos humanos.