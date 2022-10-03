El Premio Nobel 2022 de Medicina fue otorgado a Svante Pääbo, un biólogo de origen sueco que se ha destacado por sus estudios en paleogenética sobre homínidos extintos.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nobel 2022 por tener impacto en explicar la evolución humana y la creación de una nueva rama de la ciencia.

Este premio es otorgado por la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska de Suecia.

Además de este premio por sus estudios ¿Quién es es Svante Pääbo?

¿Quién es Svante Pääbo? El creador de la paleogenética

Svante Pääbo, con sus estudios ha dado origen a la paleogenética por lo que el comité del Premio Nobel dijo que sus hallazgos dan la base para explorar lo que nos hace únicos a los humanos.

Svante Pääbo nació el 20 de abril de 1955 en Estocolmo, Suecia por lo que tiene 67 años.

Premio Nobel de Medicina para Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre el genoma (Instagram @svante_paabo)

Svante Pääbo decodificó el genoma neandertal

Uno de sus más importantes éxitos ha sido la decodificación del genoma neandertal y es que con ello demostró que los neandertales y otros homínidos extintos hicieron una contribución significativa para lo que son los seres humanos actuales.

En 2014 el equipo del Instituto Max Planck Antropología Evolutiva, del que es parte, logró descifrar el genoma neandertal casi por completo.

Fue desde 1997 cuando Svante Pääbo se convirtió en uno de los cinco científicos que fundaron el Instituto ubicado en Lexington, donde actualmente trabaja.

¿Qué estudio Svante Pääbo?

Svante Pääbo estudió un doctorado Egiptología y Medicina en la Universidad de Uppsala y un doctorado en Inmunología que demostró que el ADN puede sobrevivir en las momias .

Fue a mediados de 1990 cuando él y su equipo lograron descifrar un componente de un hombre neandertal que considerablemente difería del genoma de los humanos modernos lo cual concluyó que los neandertales no son los ancestros directos de los humanos de hoy.

En la década del 2000 Svante Pääbo comenzó a secuenciar todo el genoma neandertal lo que volvió a las secuencias de ADN mucho más eficientes.

De esa manera fue cómo se convirtió en un pionero de la creación de la paleogenética, que se dedica a investigar los organismos antiguos y obtiene información sobre el curso de la evolución.

2 Premios Nobel en la familia

Svante Pääbo no es el único científico de su familia que ha sido el ganador del Premio Nobel.

Su padre el bioquímico Sune Bergström junto con otros dos científicos más recibió el premio Nobel de Medicina en 1982 por su trabajo sobre las prostaglandinas y sustancias biológicamente activas relacionadas.

Otros Premios Nobel 2022

La primera semana de octubre se conocerá quiénes son los ganadores del Premio Nobel 2022 y, el más esperado, se entregará el lunes 10.