La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este martes 10 de noviembre el fallecimiento de Boris Graizbord, reconocido investigador y académico mexicano, a quien recordó como uno de sus maestros.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en el que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de Boris Graizbord, especialmente a los que formaron parte de LEAD-México.

Sheinbaum describió a Graizbord como un hombre comprometido con el desarrollo sustentable, cuya pasión, visión y generosidad contribuyeron a formar profesionales interesados en construir un mundo mejor.

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de Boris Graizbord, su maestro e investigador (Captura de pantalla)

Sheinbaum lamenta el fallecimiento Boris Graizbord, académico, investigador y uno de sus maestros

Este martes 10 de noviembre se confirmó la muerte de Boris Graizbord, reconocido investigador, arquitecto y profesor especializado quien fue uno de los maestros de la presidenta Claudia Shienbaum.

Claudia Sheinbaum recordó la influencia de quien fue su maestro y reconoció el legado académico de Boris Graizbord en la investigación ambiental y la formación de nuevas generaciones.

“Sus enseñanzas permanecen en quienes tuvimos la fortuna de aprender de él”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la información, Boris Graizbord fue un reconocido investigador y maestro especializado en geografía urbana, transporte metropolitano, medio ambiente y desarrollo regional.

Desarrolló gran parte de su trayectoria académica en El Colegio de México (Colmex), donde se desempeñó como profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales.

Asimismo, coordinó desde 1995 el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) y formó parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde alcanzó el nivel III.

Las investigaciones de Boris Graizbord abordaron temas como el crecimiento de las ciudades, la relación entre población y medio ambiente, la contaminación industrial y la movilidad metropolitana.