Jorge Castañeda Zavala, investigador del Instituto José María Luis Mora, murió el domingo 12 de mayo en la Ciudad de México.

El Instituto Mora señaló que Jorge Catañeda Zavala era especialista en:

temas de la vida de los pueblos del mundo

la economía y las relaciones internacionales de América

¿Quién fue Jorge Castañeda Zavala?

Jorge Castañeda Zavala era un economista e historiador mexicano dedicado a la investigación académica. También publicó diversos libros y artículos en revistas.

¿Qué edad tenía Jorge Castañeda Zavala al momento de su muerte?

Jorge Castañeda Zavala tenía 64 años de edad al momento de su muerte este domingo 12 de mayo de 2024.

Jorge Castañeda Zavala muere a los 64 años de edad (Instituto Mora)

¿Quién era la esposa de Jorge Castañeda Zavala?

Jorge Castañeda Zavala estaba casado con Graciela Huitrón Cruz, de 66 años de edad.

¿Cuántos hijos tenía Jorge Castañeda Zavala?

Debido a que Jorge Castañeda Zavala mantuvo su vida privada fuera de los reflectores, se desconoce si tuvo hijos.

Jorge Castañeda Zavala muere a los 64 años de edad (Especial)

¿Qué estudió Jorge Castañeda Zavala?

El investigador del Instituto Mora Jorge Castañeda Zavala estudió:

Doctorado en Historia, El Colegio de México

Maestría en Historia, El Colegio de México

Licenciatura en Economía, por la Universidad Autónoma Metropolitana

Sus líneas de investigación principales eran:

Relaciones interamericanas

Historia de Estados Unidos de América, siglo XX y XXI

◾️Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento del Mtro. Jorge Castañeda Zavala, destacado profesor e investigador y Secretario Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico del Instituto Mora.



Descanse en paz. pic.twitter.com/OQ86KFyJc8 — Instituto Mora (@institutomora) May 13, 2024

¿En qué ha trabajado Jorge Castañeda Zavala?

Jorge Castañeda Zavala estaba trabajando como investigador del Instituto Mora y se encontraba por concluir una investigación sobre “Relaciones económico-diplomáticas entre México y Estados Unidos de América, 1935-1946″.

Era miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, A. C., de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Asociación Caribeña de Historia Económica.

Como docente impartía cursos en programas de licenciatura y posgrado: Historia de Estados Unidos de América, Historia económica, política y social de México y Teoría de las relaciones internacionales.

Algunas de sus publicaciones destacadas fueron:

El Caribe: vínculos coloniales, modernos y contemporáneos. Nuevas reflexiones, debates y propuestas;

Cooperación militar México-Cuba en la ruta estadounidense hacia Panamá en la Segunda Guerra Mundial

Jorge Castañeda Zavala, investigador del Instituto Mora, muere a los 64 años de edad

El investigador del Instituto Mora Jorge Castañeda Zavala murió a los 64 años de edad este domingo 12 de mayo.

La muerte de Jorge Castañeda Zavala ocurrió alrededor de las 15:30 horas cuando se encontraba a bordo de su vehículo sobre la calle Quebrada, esquina Casa Grandes, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Al momento de su muerte, el investigador se encontraba en compañía de su esposa, quien pidió el auxilio de una ambulancia luego de que Jorge Castañeda Zavala quedó inconsciente.

Sin embargo, a la llegada de la unidad médica fue diagnosticada su muerte.

Tras darse a conocer la muerte del investigador, el Instituto Mora lamentó el deceso Jorge Castañeda Zavala, a quien calificó de ser un “destacado profesor e investigador y Secretario Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico del Instituto Mora”.

Por su parte, la titular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, también lamentó el fallecimiento de Castañeda Zavala, de quien señaló “era un pensador de izquierda”.