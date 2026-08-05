Carlos Arámburo de la Hoz es un investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los científicos mexicanos más destacados en el campo de la neuroendocrinología comparada. A lo largo de más de cuatro décadas ha desarrollado investigación sobre la hormona del crecimiento y ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos dentro de la máxima casa de estudios de México.

¿Quién es Carlos Arámburo de la Hoz?

Carlos Arámburo de la Hoz es un químico farmacéutico biólogo, investigador y académico de la UNAM. Desde 1993 está adscrito al Instituto de Neurobiología, del cual fue cofundador y posteriormente director.

Es especialista en bioquímica, neuroendocrinología y su trabajo científico se ha centrado en la neuroendocrinología comparada, particularmente en el estudio de la hormona del crecimiento y sus efectos en procesos como la neuroprotección, la neuroregeneración y la neuroinflamación. En 2022 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Ciencias Naturales y, en 2025, fue nombrado Investigador Emérito de la UNAM.

¿Qué edad tiene Carlos Arámburo de la Hoz?

El investigador Carlos Arámburo de la Hoz nació en 1953 en Teziutlán, Puebla. En 2026 tiene 73 años.

¿Carlos Arámburo de la Hoz tiene hijos?

Carlos Arámburo de la Hoz ha enfocado su vida a la investigación científica, mientras que su vida personal la mantiene fuera del foco público.

¿Qué estudios tiene Carlos Arámburo de la Hoz?

Carlos Arámburo de la Hoz estudió para Químico Farmacéutico Biólogo y se doctoró en Ciencias Químicas (Bioquímica) en la Facultad de Química de la UNAM, obteniendo la Medalla Gabino Barreda.

Además, realizó un posdoctorado en Endocrinología Comparada en la Universidad Estatal de Nueva Jersey (Rutgers), en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Carlos Arámburo de la Hoz?

El investigador Carlos Arámburo de la Hoz ha desarrollado toda su carrera profesional en la UNAM, combinando la investigación científica, la docencia y la gestión académica.

Entre los cargos más relevantes de su trayectoria destacan:

1983-1993: Investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM .

Investigador del . 1993-presente: Investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM .

Investigador del . 1993-2002: Secretario Académico del entonces Centro de Neurobiología .

Secretario Académico del entonces . 1997-2001: Coordinador del Campus Juriquilla de la UNAM .

Coordinador del de la . 2002-2007: Director del Instituto de Neurobiología .

Director del . 2007-2015: Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM .

Coordinador de la . 2015-2020: Director General de Asuntos del Personal Académico ( DGAPA ).

Director General de Asuntos del Personal Académico ( ). 2025-presente: Investigador Emérito de la UNAM.

Sus aportes científicos son: