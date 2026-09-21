La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a 2027, luego de los cuestionamientos por la designación de Beatriz Mojica en Guerrero.

“Ella es senadora de Morena, o sea ella llegó como senadora de Morena en el 24, que no viene desde el 2015. Pero muchos gobernadores de Morena no vienen desde el 2015, son varios. ” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera del 21 de septiembre, Sheinbaum señaló que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, están realizando correctamente su trabajo y sostuvo que el partido recurrirá a encuestas para definir a sus perfiles.

Sheinbaum habla sobre Beatriz Mojica y la encuesta de Morena

Al referirse específicamente al caso de Guerrero, Claudia Sheinbaum recordó que Beatriz Mojica es senadora de Morena, cargo que obtuvo mediante elección en 2024, y destacó que no todos los actuales gobernadores o integrantes del partido forman parte de Morena desde 2015.

“Esta compañera de Guerrero es senadora de Morena en el 2024, fue electa y ganó una encuesta” Claudia Sheinbaum

Así fue como explicó la presidenta al responder sobre una de las críticas al proceso de Beatriz Mojica en Guerrero.

Morena anunció el 14 de septiembre a Mojica como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, después de presentar a los aspirantes los resultados de las encuestas realizadas en la entidad.

Sheinbaum también marcó distancia de la definición de candidaturas al señalar que no interviene directamente en estos procesos. “Yo no me meto”, afirmó, mientras defendió el mecanismo interno del partido.