Vicente Jaimes Zagal es el expresidente municipal de Tetipac, Guerrero, y fue detenido este 19 de noviembre de 2026; te damos más detalles de quién es.

¿Quién es Vicente Jaimes Zagal?

Vicente Jaimes Zagal es un político y comerciante originario de San Gabrielito, localidad del municipio de Tetipac, Guerrero, municipio del cual fue presidente municipal durante el periodo 2018-2021.

Llegó a la alcaldía como candidato de la coalición Por Guerrero al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, después de ganar las elecciones municipales del 1 de julio de 2018.

En 2021 Vicente Jaimes Zagal buscó reelegirse como presidente municipal, ahora bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), pero perdió frente a la candidatura de la alianza PRI-PRD.

Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, Guerrero (@Vicentejaimesz1 / X )

Sin embargo, el nombre de Vicente Jaimes Zagal volvió a la agenda pública el 19 de noviembre de 2026, cuando se informó sobre su detención en Pilcaya, Guerrero, mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Las autoridades también lo señalaron por supuestos vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana, por lo que estos señalamientos deberán acreditarse durante el proceso judicial y no constituyen por sí mismos una sentencia condenatoria.

Hay reportes periodísticos previos desde 2019 que mencionan posibles vínculos familiares de Vicente Jaimes Zagal con José Ranulfo Zagal Maldonado “El Rani”, líder de una facción de ese grupo en la zona, aunque las versiones varían pues algunos aseguran que es su tío mientras que otros revelan que sería su primo, y de momento no están confirmadas judicialmente.

Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, Guerrero (@Vicentejaimesz1 / X )

¿Qué edad tiene Vicente Jaimes Zagal?

Un registro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) correspondiente al proceso electoral de 2015, señala que Vicente Jaimes Zagal tenía 43 años en ese momento.

Con base en ese registro, en noviembre de 2026 tendría aproximadamente 54 o 55 años, aunque no es posible confirmar la cifra exacta.

¿Vicente Jaimes Zagal tiene pareja?

No hay datos públicos disponibles sobre el estado civil o pareja de Vicente Jaimes Zagal.

Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, Guerrero (@Vicentejaimesz1 / X )

¿Qué signo es Vicente Jaimes Zagal?

Dado que no se cuenta con la fecha de nacimiento de Vicente Jaimes Zagal, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Vicente Jaimes Zagal tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Vicente Jaimes Zagal tiene hijos.

¿Qué estudió Vicente Jaimes Zagal?

No hay información verificable sobre su formación académica, por lo que no es posible precisar si Vicente Jaimes Zagal cuenta con estudios universitarios, alguna carrera profesional o preparación técnica.

Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, Guerrero (@Vicentejaimesz1 / X )

¿En qué ha trabajado Vicente Jaimes Zagal?

La trayectoria laboral de Vicente Jaimes Zagal incluye dos actividades principales:

Comerciante: antes y durante su trayectoria política fue identificado como comerciante y originario de San Gabrielito, Tetipac, Guerrero.

Presidente municipal de Tetipac: gobernó el municipio durante el periodo 2018-2021, después de ganar las elecciones de 2018 como candidato de la coalición Por Guerrero al Frente.

En 2021, Vicente Jaimes Zagal intentó reelegirse por el PAN, pero no consiguió la victoria y durante su administración también participó en movilizaciones de productores agrícolas en junio de 2019, relacionadas con la distribución del fertilizante para campesinos de la región.