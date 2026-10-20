Gloria Citlali Calixto Jiménez es diputada local por representación proporcional en la LXIV Legislatura del Congreso estatal y preside la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

También fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y se convirtió en la legisladora más joven en la historia del Congreso de Guerrero.

El 20 de octubre de 2026, Calixto Jiménez anunció su registro en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Acapulco.

¿Quién es Citlali Calixto Jiménez?

Gloria Citlali Calixto Jiménez es una diputada de Morena que ha desarrollado su carrera política en Guerrero. Antes de llegar al Congreso estatal, participó en actividades de organización partidista y en iniciativas relacionadas con la participación ciudadana.

Entre los cargos más relevantes de su trayectoria está la presidencia de la JUCOPO, que asumió en enero de 2024. Durante su actividad legislativa ha impulsado iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.

También participó en la organización de la primera consulta estatal dirigida a personas con discapacidad. Actualmente preside la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la LXIV Legislatura. Congreso de Guerrero.

¿Qué edad tiene Citlali Calixto Jiménez?

Citlali Calixto Jiménez nació el 29 de julio de 1998, por lo que en 2026 tiene 28 años.

¿Citlali Calixto tiene pareja?

No hay información pública reciente y verificable que confirme si Citlali Calixto tiene pareja actualmente.

La legisladora explicó que había decidido no casarse para concentrarse en sus responsabilidades políticas y legislativas.

¿Qué signo zodiacal es Citlali Calixto?

Al haber nacido el 29 de julio, Citlali Calixto pertenece al signo zodiacal de Leo, asociado con el elemento fuego y caracterizado por el liderazgo, la energía y la creatividad.

¿Citlali Calixto tiene hijos?

No hay información pública reciente que confirme que Citlali Calixto tenga hijos.

¿Qué estudió Citlali Calixto Jiménez?

Citlali Calixto estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Durante su etapa universitaria participó en actividades de la Sociedad de Alumnos de su carrera y colaboró en la organización de eventos y talleres académicos.

Su formación complementaria incluye cursos y programas relacionados con liderazgo, participación ciudadana y desarrollo profesional.

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Curso de introducción a conceptos y perspectiva práctica de anticorrupción: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Diplomado en Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano: Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.

Cursos complementarios: exposición oral y presentaciones, finanzas personales y oratoria, impartidos por la UNAM.

¿En qué ha trabajado Citlali Calixto Jiménez?

Citlali Calixto ha desarrollado su carrera en la organización política y el trabajo legislativo en Guerrero. Su trayectoria incluye actividades universitarias, participación en Morena y responsabilidades dentro del Congreso estatal, donde ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos humanos, igualdad y participación de sectores históricamente vulnerables.