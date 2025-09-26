La familia de Paloma Nicole denunció estar recibiendo fuertes amenazas y mensajes tras darse a conocer la muerte de la menor de 14 años.

Mediante un video publicado en redes sociales, el hermano mayor de Paloma Nicole, Christopher, advirtió que toda su familia, entre ellos Víctor Manuel Rosales Galindo y su mamá, están recibiendo amenazas de muerte y acoso.

En la grabación, Christopher sale en defensa de su madre y Víctor Rosales, asegurando que fueron ellos y no Carlos Said Arellano, padre de Paloma Nicole, quienes fueron en realidad una figura amorosa para la menor.

En un video difundido en redes sociales, Christopher, hermano mayor de Paloma Nicole, aseguró que toda su familia estaría recibiendo fuertes amenazas y mensajes por lo sucedido con la menor de 14 años.

Aseguró que tanto sus tías, tíos e incluso su abuela, están recibiendo amenazas de muerte por mensajes en Whatsapp y otras vías, pues su madre y Víctor Manuel Rosales son señalados como presuntos responsables de la muerte de Paloma Nicole.

Aseveró que Víctor Manuel Rosales fue una importante figura de amor y apoyo incondicional para Paloma Nicole, que fue su madre quien sacó adelante a su familia, y no quienes solo buscan “aparentar interés”, en referencia a Carlos Said Arellano, padre de la menor.

Christopher señaló que conocía bien a su hermana Paloma Nicole, por lo que aseveró estar pasando por un momento difícil.

Ante esto, pidió respeto para su familia, señalando que solo buscan vivir su duelo paz, pues aseguró que no solo perdió a su hermana, sino que su mamá “perdió a su reina”.