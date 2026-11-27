Soledad Durazo es una periodista y conductora originaria de Sonora, reconocida por sus más de 35 años de carrera en medios de comunicación.

Asimismo ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo 2023, así como con la presea al Poderío de la Mujeres Sonorenses en Periodismo en el mismo año.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre la periodista de Sonora, Soledad Durazo.

¿Quién es Soledad Durazo?

Soledad Durazo, cuyo nombre completo es María Soledad Durazo Barceló, es una periodista y académica originaria de Granados, Sonora, conductora de un programa de radio en Radio Fórmula Sonora.

De acuerdo con Soledad Durazo, cuenta con una familia extraordinaria, quien la apoyó tras un diagnóstico de cáncer de mama que logró superar con quimioterapia y una mastectomía.

¿Quién es Soledad Durazo? (Soledad Durazo/ Facebook)

¿Cuántos años tiene Soledad Durazo?

Soledad Durazo Barceló nació el 27 de febrero de 1968, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal Soledad Durazo?

Ya que Soledad Durazno cumple años el 27 de febrero, la periodista nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Soledad Durazo tiene esposo?

Soledad Durazo ha mantenido su vida persona privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposo.

¿Soledad Durazo tiene hijos?

A pesar de que ha dicho públicamente que tiene una “familia extraordinaria” su vida personal se mantiene en el ámbito privado por lo que se desconoce si tiene o no hijos.

¿Qué estudió Soledad Durazo?

Soledad Durazo Barceló cuenta con estudios universitarios, así como de posgrados en materia de comunicación y administración pública.

Soledad Durazo cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, con una especialidad en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, tiene una maestría en Administración Pública en el Instituto Sonorense de Administración Pública que cursó de 2006 a 2008.

¿Cuál es la trayectoria de Soledad Durazo?

Soledad Durazno inició su carrera profesional en Radio Sonora, mientras aún estudiaba su carrera universitaria.

Actualmente tiene su propio espacio en Radio Fórmula Sonora con el programa “Soledad Durazo en Fórmula”; además cuenta con una columna en Opinión 51.

Asimismo, se ha desempeñado en el ámbito académico como profesora en la Escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Sonora, de 1995 a 2024, desde donde participó en la creación del Premio Estudiantil de Periodismo Norma Alicia Pimienta.

Soledad Durazo también ha recibido varios premios y reconocimientos como: