La institución Salud Digna llamó a las mujeres a no posponer la detección oportuna del cáncer de mama, al advertir que esta enfermedad también puede presentarse en mujeres jóvenes y que esperar a tener 50 años para prestar atención a la salud mamaria puede retrasar su identificación.

De acuerdo con datos de índices Salud Digna, el 25 por ciento de los casos sospechosos de cáncer de mama detectados en sus clínicas corresponde a mujeres de entre 40 y 49 años.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la institución impulsa su movimiento #PonElPecho, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la enfermedad y facilitar el acceso a estudios de imagen mamaria.

Cáncer de mama: cinco recomendaciones para detectarlo a tiempo

La doctora Ruby Espejo Fonseca, médica radióloga con más de 20 años de experiencia y gerente de Intervencionismo Mamario de Salud Digna, compartió cinco recomendaciones para reconocer señales de alerta, conocer los factores de riesgo y tomar decisiones informadas sobre la salud.

1. No esperes a los 50 años para revisar tu salud mamaria.

El cáncer de mama también puede presentarse en mujeres jóvenes. Por ello, es importante conocer los antecedentes personales y familiares, además de consultar con un médico cuándo comenzar los estudios de detección y con qué frecuencia realizarlos.

Hay que quitar un mito: el cáncer de mama no es solo una enfermedad de mujeres adultas. Ruby Espejo Fonseca, médica radióloga.

2. Los estudios deben individualizarse.

La mastografía es una herramienta fundamental para la detección oportuna, especialmente en mujeres sin síntomas. Sin embargo, el estudio indicado depende de la edad, los antecedentes, los síntomas y los factores de riesgo de cada paciente.

“Lo de hoy es multimodalidad e individualización”, explica la médica radióloga, Ruby Espejo Fonseca, al señalar que la valoración médica puede determinar la necesidad de realizar estudios complementarios, como ultrasonido mamario o resonancia magnética.

Salud DIgna comparte recomendaciones (cortesía )

3. Identifica los síntomas y busca valoración médica.

La aparición de una masa en la mama o la axila, los cambios en la piel, el hundimiento del pezón o las secreciones anormales son señales que requieren atención médica.

Ante cualquiera de estos cambios, se recomienda acudir a valoración sin esperar al siguiente estudio de rutina. El profesional de la salud determinará qué pruebas son necesarias para investigar la causa. En mujeres jóvenes con síntomas, el ultrasonido mamario puede formar parte de la evaluación inicial.

4. Comunica tus antecedentes familiares al médico.

Los antecedentes familiares y los factores genéticos pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Compartir esta información ayuda al personal médico a definir una estrategia de detección adecuada para cada paciente.

5. No pospongas los estudios indicados.

Identificar algunos tumores cuando todavía son pequeños puede ampliar las posibilidades de tratamiento, por ello, Salud Digna destacó la importancia de facilitar el acceso a los estudios y evitar que las barreras económicas o de atención retrasen la evaluación médica.

Detectar tempranamente es estar de la mano con sobrevivir, con sobrepasar la enfermedad. Ruby Espejo Fonseca, médica radióloga

Salud DIgna comparte recomendaciones (cortesía )

Salud Digna ofrece mastografías y ultrasonidos a precio especial

Como parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Salud Digna anunció que durante todo octubre ofrecerá mastografías y ultrasonidos mamarios a precio especial, con el propósito de acercar estas herramientas de detección a más mujeres.

La institución impulsa desde 2015 el movimiento #PonElPecho, mediante el cual promueve información sobre la enfermedad y el acceso a estudios de imagen mamaria.

La convocatoria está dirigida a que las mujeres conozcan sus factores de riesgo, presten atención a los cambios en las mamas y acudan a valoración médica para realizarse los estudios que correspondan.

Salud Digna cuenta con más de 265 clínicas en los 32 estados de México, además de presencia en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y ofrece servicios de diagnóstico a precios accesibles.

En el marco del 19 de octubre, la institución reiteró que la detección oportuna puede marcar una diferencia importante en las opciones de tratamiento y llamó a no posponer la atención de la salud mamaria.