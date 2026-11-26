El periodista mixteco Alejandro López, denunció ser víctima de amenazas de muerte en la fachada de su casa, durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación dio a conocer las amenazas contra el director del medio Nuevo Siglo, las cuales serían por su trabajo periodístico, debido a que dio a conocer presuntos cobros de piso.

Sólo hace dos semanas, el regidor de Archivo Histórico de Nochixtlán, José Guillermo Velasco Reyes, habría amenazado a Alejandro López, por lo que se exigen garantías a la seguridad del periodista de la Mixteca.

Periodista mixteco denuncia amenazas de muerte por informar presuntos cobros de piso en Nochixtlán

Pintadas con rojo en la fachada de un predio de su propiedad en la colonia 28 de octubre en Nochixtlán, el periodista mixteco Alejandro López recibió amenazas durante la madrugada de ese miércoles 25 de noviembre.

“Seudo periodista. Fuera de la 28 o muerte” y “Traición o muerte” fueron las amenazas en contra del periodista, palabras que fueron definidas por el sindicato como un atentado directo contra el periodismo.

Alejandro López relacionó las recientes amenazas con su noticia sobre un presunto cobro de piso en la colonia 28 de octubre, por lo que el periodista aseguró que no lo van a callar.

A su vez, mediante un video que circula ya en redes sociales, el periodista mixteco responsabilizó directamente al regidor de Archivo Histórico y a su grupo de choque en caso de que algo le llegue a suceder.

Periodista mixteco denuncia amenazas de muerte por cubrir presuntos cobros de piso en Nochixtlán (Especial)

Esto debido a la publicación de una noticia en la que vincula al regidor José Guillermo Velasco Reyes con la toma de las instalaciones de la Semovi, por un grupo de taxistas que exigía regularizar sus unidades.

Fiscalía de Oaxaca investiga amenazas contra el periodista Alejandro López

Tras darse a conocer las amenazas de muerte contra Alejandro López, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que inició una carpeta de investigación por dicho delito y el de daños.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que tras darse a conocer las amenazas contra el periodista mixteco, se desplegó un equipo multidisciplinario para esclarecer los hechos y construir una teoría del caso sólida.

Reiteraron que se dará el acompañamiento necesario a Alejandro López, así como su compromiso para proteger a las personas que ejercen el periodismo en Oaxaca, sin mencionar si le proporcionarán un equipo de seguridad.