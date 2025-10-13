Rogelio López Angulo es el alcalde de Huachinango que en 2025 fue regañado públicamente por la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Dentro de su trayectoria se ha desempeñado como funcionario público y político.

¿Quién es Rogelio López Angulo?

Rogelio López Angulo es originario de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Su primer cargo como funcionario público fue en 1987 como Director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Huachinango, Puebla, hasta 1990.

De 1990 a 1993 Rogelio López Angulo ocupó el mismo cargo en el Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla.

Rogelio López Angulo (X | Rogelio López Angulo)

¿Cuántos años tiene Rogelio López Angulo?

Rogelio López Angulo nació el 15 de junio de 1961; actualmente tiene 64 años de edad.

¿Quién es la esposa Rogelio López Angulo?

Rogelio López Angulo está casado con Guadalupe Lilián González Cabrera.

Rogelio López Angulo y Guadalupe Lilián González Cabrera. (Edgar Gonzalez G.)

¿Qué signo zodiacal es Rogelio López Angulo?

De acuerdo con la astrología, Roberto López Angulo nació bajo el signo de Géminis.

¿Qué estudió Rogelio López Angulo?

El alcalde de Huauchinango estudió Ingeniería Civil por parte de la Universidad Metropolitana de la ciudad de México.

¿En qué ha trabajado Rogelio López Angulo?

Entre los cargos políticos de Rogelio López Angulo se encuentran:

Presidente Municipal de Huauchinango (2008–2011)

Candidato a Presidente Municipal de Huauchinango (2013)

Diputado Federal suplente (2015–2018)

Coordinador de Promoción al Voto y Movilización (2018)

Presidente Municipal de Huauchinango (2021–2024)

Presidente Municipal reelecto de Huauchinango (2024–2027)

Rogelio López Angulo es regañado por Claudia Sheinbaum en Huauchinango

Durante una visita a Huauchinango, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención al presidente municipal morenista Rogelio López Angulo, luego de recibir múltiples quejas ciudadanas sobre la falta de respuesta ante las afectaciones provocadas por las lluvias.

“Usted me dice que sí trabaja y la gente dice que no. Y yo prefiero creerle a la gente”, expresó Sheinbaum ante los asistentes, marcando un momento tenso del recorrido.

Durante el recorrido, una vecina informó a la presidenta que en la colonia Chapultepec los adultos mayores no podían salir de la capilla debido a las inundaciones.

Pese a la afirmación del edil de que “ya se está trabajando”, la mujer replicó que la situación continuaba igual desde la mañana.

Visiblemente molesta, Sheinbaum insistió en conocer cuántas personas se encontraban trabajando en las zonas afectadas.

López Angulo no logró responder con precisión, lo que aumentó el descontento de la mandataria, quien reiteró que la versión de la población era más creíble que la del funcionario local.

El recorrido también sirvió para que la presidenta escuchara otros reclamos de los habitantes, entre ellos la falta de patrullas y la necesidad de fortalecer la seguridad municipal.

En varios momentos, Sheinbaum optó por atender directamente a los ciudadanos, ignorando los intentos del alcalde por intervenir.

Finalmente, la presidenta visitó el Recinto Ferial de Huauchinango, donde expresó su respaldo a los damnificados por el paso de la tormenta tropical Jerry, que afectó severamente a las regiones limítrofes de Puebla y Veracruz.