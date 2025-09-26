El nombre de Rodolfo Reus Medina se volvió tendencia luego de que el empresario fuese acusado de lavado de dinero y de defraudar a empresarios ligados con el huachicol fiscal.

De acuerdo con los primeros reportes, a Rodolfo Reus Medina se le acusa de estafar con hasta 10 millones de pesos a empresarios bajo la falsa promesa de librarlos de procesos legales.

Las acusaciones de lavado de dinero y fraudes de Rodolfo Reus Medina llegaron hasta la farándula, pues al propio conductor televisivo, Pepillo Origel, se le acusó de participar en los fraudes e incluso se sugirió un amorío.

¿Quién es Rodolfo Reus Medina?

Rodolfo Reus Medina es un abogado originario de Veracruz, acusado de lavado de dinero y de defraudar a empresarios vinculados al “huachicol fiscal”.

Pese a haber negado los señalamientos, actualmente está siendo investigado por la Fiscalía, e incluso podría haber nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

Debido a su trabajo como abogado defensor, se ha codeado con personajes importantes de la farándula y la política.

Su formación estuvo marcada por la influencia de su padre, Rodolfo Reus Mariscal, y por su paso profesional junto a Ignacio Morales Lechuga y Diego Fernández de Cevallos.

Rodolfo Reus Medina se describe así mismo como un seguidor de la religión católica y el movimiento “provida”.

¿Cuál es la edad de Rodolfo Reus Medina?

No se conoce la fecha de nacimiento de Rodolfo Reus Medina, por lo que no es posible establecer su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Rodolfo Reus Medina?

Debido a que Rodolfo Reus Medina el 25 de mayo, su signo zodiacal es Géminis.

¿Quién es la pareja de Rodolfo Reus Medina?

La cuenta de X ‘Doña Carmelita’, compartió que Juan José “Pepillo” Origel sería investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto vínculo con Rodolfo Reus Medina.

Esa misma cuenta informó sobre un supuesto noviazgo entre Rodolfo Reus Medina y Pepillo Origel, situación que fue descartada por el conductor; “son puras mentiras”, dijo entre carcajadas.

¿Rodolfo Reus Medina tiene hijos?

Rodolfo Reus Medina no tendría hijos.

¿Qué estudios tiene Rodolfo Reus Medina?

Reus Medina es egresado de la Escuela Libre de Derecho.

¿En qué ha trabajado Rodolfo Reus Medina?

Rodolfo Reus Medina ha ejercido la abogacía durante casi 30 años, dedicándose a su despacho que se especializan en Derecho Penal, litigio del Derecho Penal, Juicios Orales y Justicia Penal Adversarial y Oral.

En su mayoría, sus clientes son ex funcionarios públicos en desgracia. En el pasado, habría colaborado con Diego Fernández de Cevallos hasta que consolidó su despacho.

¿De qué se le acusa a Rodolfo Reus Medina?

En sus redes sociales, Rodolfo Reus Medina informó que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar el control de su Instagram y X, a fin de aclarar los delitos que se le imputan

Este abogado está acusado de defraudar a empresarios ligados al “huachicol fiscal”, a quienes les habría cobrado hasta 10 millones de pesos bajo el supuesto de que librarían procesos penales.

La estafa consistía en entregarles a estos empresarios un documento falso que simulaba ser una resolución de la FGR, lo que derivó en que eventualmente fueran detenidos y sin protección alguna.

Por ello, los delitos que se le imputan son:

Fraude a empresarios

Falsificación de documentos