La juez federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, fue la designada para llevar el caso de huachicol fiscal.

Al respecto, Nancy Selene Hidalgo Pérez fue la encargada de ordenar diversas órdenes de aprehensión por huachicol fiscal, caso que ha llevado a la detención de al menos 14 personas, acusadas de ser parte de una red de robo y tráfico de combustible.

Pero, ¿quién es la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, que llevará el caso de huachicol fiscal? Esto sabemos acerca de su trayectoria.

¿Quién es Nancy Selene Hidalgo Pérez?

Nancy Selene Hidalgo Pérez es una juez federal, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia en la impartición de justicia.

Resalta en su Curriculum que fue jueza federal en el penal del Altiplano, lo que la llevó a resolver casos relacionados con criminales de alta peligrosidad.

¿Qué edad tiene Nancy Selene Hidalgo Pérez?

Se desconoce la edad exacta de Nancy Selene Hidalgo Pérez, aunque de acuerdo con su Curriculum vitae, tiene aproximadamente 45 años de edad.

¿Se encuentra casada la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez?

De acuerdo con una entrevista que brindó para el canal de YT “Xime Jurídica”, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez sí está casada.

¿La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez tiene hijos?

Durante una entrevista que brindó para el canal de YT “Xime Jurídica”, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez compartió que sí tiene hijos.

¿Qué estudió Nancy Selene Hidalgo Pérez?

Nancy Selene Hidalgo Pérez cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Además, tiene una Maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales por la Universidad Tecnológica Latinoamericana.

¿En qué ha trabajado Nancy Selene Hidalgo Pérez?

Nancy Selene Hidalgo Pérez cuenta con más de 20 años de experiencia en la impartición de justicia, en los cuáles ha desempeñado diversos cargos.

Oficial Judicial

Oficial Administrativa

Secretaria y Actuaria Judicial

Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México

Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco

Secretaria del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito; Secretaria

Jueza de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con Residencia en el penal del Altiplano

La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez fue la elegida para resolver las sentencias condenatorias en contra de los responsables de integrar una red dedicada al huachicol fiscal.

De acuerdo con la jueza federal, en su resolución advirtió que la red de tráfico de combustible, la cual abarca a empresarios e integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), podría tener un gran número de integrantes.

Debido a esto, apuntó que la organización podría tener acceso a armamento, recursos económicos, así como tener apoyo y protección por parte de autoridades locales, estatales y hasta federales.

Por tal motivo, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez subrayó la peligrosidad que podría representar esta red de tráfico de huachicol fiscal, misma que podría recibir condenas de varios años en la cárcel.