Juan José Origel -de 78 años de edad- es señalado de tener vínculos con el empresario Rodolfo Reus Medina, quien está acusado de lavado de dinero.

Presuntamente, Pepillo Origel fue relacionado sentimentalmente con un empresario acusado de vínculos con el crimen organizado.

¿Juan José Origen es investigado por vínculos con Rodolfo Reus Medina? Esto se sabe

La cuenta de X ‘Doña Carmelita’, compartió que Juan José Origel sería investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto vínculo sentimental con Rodolfo Reus Medina.

El empresario ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado y el caso del huachicol fiscal, así como lavado de dinero.

Juan José Origel (@juanjoseorigel / Instagram)

Supuestamente, Juan José Origel se ha visto beneficiado en los últimos 5 años por su amistad con Rodolfo Reus Medina y su círculo de amigos.

Incluso, el conductor habría invertido en propiedades en San Miguel de Allende y Guanajuato .

Este rumor inició luego de que Juan José Origel compartió fotos de su viaje a Europa junto al empresario.

¿Y qué es el huchicol fiscal? se trata de una red de robo de combustible, que habría tenido ayuda de agentes aduanales, autoridades y hasta elementos de la Marina.

Este delito lleva el nombre de huachicol fiscal porque es la acción de vender e importar combustible de manera ilegal, con la finalidad de evadir impuestos.

Juan José Origel y el abogado Rodolfo Reus Medina (Instagram/@)

Juan José Origel reacciona a su supuesto vínculo Rodolfo Reus Medina

Durante un encuentro con los medios, Juan José Origel fue cuestionado sobre su supuesta relación con Rodolfo Reus Medina y sus presuntas actividades delictivas.

Juan José Origel inició su respuesta con un: “Ay, no es cierto” y mencionó que él no sabía nada del tema, pero se le notaba nervioso.

“Yo no sé nada de esto. Nada, quién sacó esto”, fue la contundente respuesta de Juan José Origel.

Una reportera del programa En Shock le explicó a Juan José Origel que Rodolfo Reus Medina estaba vinculado con el cobro de 10 millones de pesos para liberar a 14 detenidos por el huachicol fiscal.

Juan José Origel reiteró que él no sabía nada del caso y aclaró que Rodolfo Reus Medina no era su pareja, como se manejó en redes sociales.