Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo, era un objetivo prioritario de las autoridades de seguridad federales y estatales en Colima debido a su nivel de violencia.

El Baldo operaba en la zona de Cuauhtémoc, Colima, y es señalado por asesinato, extorsión y otros delitos de alto impacto.

Fue detenido el 5 de septiembre de 2026 y aún se desconocen datos personales no proporcionados en el Registro Nacional de Detenciones.

¿Quién es Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo, era considerado jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Cuauhtémoc, Colima, hasta su detención el 5 de septiembre de 2026.

¿Qué edad tiene Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

La edad de Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo, no fue publicada en el Registro Nacional de Detenciones.

¿Quién es la esposa Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

Se desconoce ese dato se su vida familiar.

¿Qué signo zodiacal es Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

No se conoce el dato.

¿Cuántos hijos tiene Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

Se desconoce si El Baldo es padre de familia.

¿Qué estudió Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

No se tienen registros sobre los estudios oficiales de Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez.

¿En qué ha trabajado Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo?

Al ser jefe de plaza del CJNG en Colima, a Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez se le señala por el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía Martínez.

De la misma manera, se le señala por agresiones a autoridades y de extorsionar a ganaderos de la región, así como de cometer otros delitos de alto impacto.