Oswaldo Rafael Dominguez, alias “El Baldo”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, vinculado al asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc Gabriela Mejía Martínez fue capturado, informó la Mesa de Seguridad de esa entidad.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima dijo que “El Baldo” era un objetivo prioritario y generador de violencia en el municipio de Cuauhtémoc.

Se le responsabiliza de haber matado a la exalcaldesa del mencionado municipio colimense Gaby Mejía Martínez, el 14 de octubre de 2025.

“El Baldo” mató a exalcaldesa de Cuauhtémoc; Piden a ganaderos denunciar extorsiones

En la región de Cuauhtémoc, “El Baldo” es señalado de haber cometido no solo el asesinato en octubre de 2025 de la exalcaldesa de Gabriela Mejía Martínez, quien gobernó de 2021 a 2024, sino también extorsiones a ganaderos y otros delitos de alto impacto.

Las autoridades hicieron un llamado a ganaderos y habitantes de Cuauhtémoc a denunciar en caso de haber sido víctimas de “El Baldo” a fin de fortalecer las investigaciones en su contra y llegar a participantes adicionales.

Se le señala de una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía de Colima, ocurrida el 24 de septiembre de 2025.

“El Baldo” fue detenido sin resistirse

La Mesa de Seguridad Estatal de Colima se coordinó con fuerzas federales como la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la captura del presunto delincuente.

El trabajo coordinado permitió conocer la ubicación del objetivo y detenerlo de manera controlada y sin resistencia.

Diversos funcionarios destacaron el trabajo en inteligencia y coordinación entre diversas instituciones.