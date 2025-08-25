Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció una propuesta para que las embajadas de México no se entreguen como “favores políticos”.

Su propuesta será presentada luego de las críticas por el nombramiento y ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Rubén Moreira busca que los cargos representativos de México se designen por trayectoria y carrera en el Servicio Exterior Mexicano, y no como “pago de favores políticos”

Cabe recordar que Rubén Moreira fue uno de los dos políticos que votó en contra del nombramiento de Genaro Lozano en la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente.

La propuesta de Rubén Moreira consiste en una iniciativa de reforma para evitar que se continúen haciendo nombramientos de embajadores que no cuenten con experiencia diplomática, tal como el caso de Genaro Lozano, dijo.

Rubén Moreira aseguró que estos nombramientos corresponden a pago de “favores políticos” del gobierno federal, resultando en “designaciones improvisadas” sin preparación diplomática.

Por tales motivos, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados señaló que si se quiere designar a alguien que no cuente con carrera en el Servicio Exterior Mexicano, que al menos los preparen con un curso o experiencia previa en alguna embajada menor y no en una sede estratégica.

Rubén Moreira explicá por qué voto en contra del nombramiento de Genaro Lozano

En el programa ‘Con peras, manzanas y naranjas” donde Rubén Moreira adelantó que presentará su iniciativa, el diputado también reveló por qué votó en contra de Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Según el coordinador del PRI, fueron tres razones principales:

se hizo pasar por periodista independiente pero en realidad ayudaba en campaña

por haber criticado duramente a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo que complicaría la relación bilateral

porque su nombramiento frena la carrera de diplomáticos de oficio

Sin embargo, Genaro Lozano fue ratificado como embajador de México en Italia en la Cámara de Senadores con 12 votos a favor y 2 en contra, siendo Margarita Zavala la segunda en oponerse.