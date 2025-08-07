El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no dejó pasar la oportunidad de burlarse de las extenuantes jornadas de Andrés Manuel López Beltrán y la carta con la que se defendió de su viaje a Japón.

Fue a través de sus redes sociales donde el PRI compartió, a modo de burla, una comparativa entre las extenuantes jornadas laborales de la mayoría de los mexicanos y las “extenuantes jornadas” de Andrés Manuel López Beltrán.

El contraste resultó polémico porque la publicación del PRI mostraba a trabajadores de la construcción del lado izquierdo, mientras que a la derecha se exhibía a Andrés Manuel López Beltrán sentado en una cabina antes de su viaje.

El PRI se burló de Andrés Manuel López Beltrán (Captura de pantalla)

El PRI se burló de Andrés Manuel López Beltrán por decir que se fue de vacaciones a Japón después de “extenuantes jornadas de trabajo”

Mediante una carta dirigida a la opinión pública, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, aseguró que su viaje a Japón fue financiado con recursos propios.

Asimismo, explicaba que decidió viajar a Japón tras “extenuantes jornadas de trabajo”, situación que fue tomada a burla por parte del PRI y su dirigente Alejandro Moreno, quien calificó la situación como “hipocresía”.

“ “Andy” López Beltrán dejó en ridículo a Morena. Su verdadero legado es la hipocresía, la corrupción, los negocios turbios y el huachicol " Alejando Moreno

La carta con la que se defendió Andrés Manuel López Beltrán aseguraba que fueron sus adversarios quienes lo persiguieron y fotografiaron para alimentar una campaña de linchamiento, odio clasismo y calumnias.

Aunque Andrés Manuel López Beltrán señaló que no le sorprendía ser blanco de ataques por parte de la oposición, dejó en claro la importancia de que la ciudadanía no dude de los valores y principios de Morena.

Andrés Manuel López Beltrán aclaró viaje a Japón; viajó en vuelo comercial e hizo escala en Estados Unidos (Especial)

PRI se burla de las extenuantes jornadas de Andrés Manuel López Beltrán, pero también les llueve críticas: “Son lo mismo”, dicen usuarios

Luego de que el PRI se burlara de las extenuantes jornadas de trabajo de Andrés Manuel López Beltrán, algunos de los usuarios en redes sociales respondieron con críticas al partido y al propio dirigente tricolor.

“Perdón, pero ustedes son lo mismo” y “¿Y su dirigente nacional qué?”, fueron algunos de los comentarios más populares.

Además del PRI, el panista Ricardo Anaya también se unió a las críticas contra Andrés Manuel López Beltrán por su viaje a Japón.

“Son un fraude, son unos farsantes, dicen que viven en la ‘justa medianía’ y hacen los viajes más caros que podría hacer una persona”, dijo el panista.