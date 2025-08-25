Mediante un video en redes sociales, Néstor Camarillo anunció su renuncia al PRI para “abrazar una verdadera agenda ciudadana”, reduciendo la bancada en la Cámara de Senadores aún más.

Néstor Camarillo era hasta hoy lunes 25 de agosto el dirigente estatal del PRI en Puebla, estado que representa en la Cámara de Senadores, tal como explicó en su video.

Sin embargo, además de renunciar al PRI, Néstor Camarillo anunció que no participará en el proceso de selección pese a que está en su derecho de reelegirse como se pretendía.

Néstor Camarillo renuncia al PRI y reduce más la bancada en la Cámara de Senadores; estas son sus razones

En sus redes sociales, Néstor Camarillo anunció su renuncia al PRI, militancia a la que había pertenecido en los últimos 5 años, debido a que buscará abrazar “una verdadera agenda ciudadana”.

Acorde con el video que compartió en sus redes sociales, Néstor Camarillo aseguró que como demócrata respeta los ciclos, por lo cual no tampoco participará en la renovación de la dirigencia estatal de Puebla.

Néstor Camarillo señaló que es un hombre que cree en las instituciones, pero también en la autocrítica y reconocer lo que se hace o lo que se ha dejado de hacer, lo que derivó en su renuncia al PRI.

“Estoy convencido de que para que las cosas cambien, los ciudadanos deben estar al centro de las decisiones, porque ustedes son nuestra causa prioritaria en la política. Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y mucha valentía". Néstor Camarillo, ex senador del PRI

Sin embargo, Néstor Camarillo decidió evolucionar y formar parte de una oposición responsable e inteligente como la que necesita México y Puebla, ya que no cambia de causa, sólo de partido.

Aunque en su video, Néstor Camarillo no mencionó la bancada en la Cámara de Senadores, sí señaló que la decisión es “personal, libre y congruente” y su meta es servir a los poblanos.

Agradeció asimismo la confianza tanto de los ciudadanos de Puebla como a la militancia en el estado que lo acompañaron en estos años.

PRI Puebla se pronuncia sobre renuncia de Néstor Camarillo; eligen nueva dirigente estatal

Tras darse a conocer la renuncia de Néstor Camarillo, el Comité Ejecutivo del PRI de Puebla se pronunció mediante comunicado en donde informó quién será la nueva dirigente estatal.

Acorde con lo señalado el PRI de Puebla, será la secretaria general Delfina Pozos quien asuma la dirigencia estatal de momento ante la renuncia de Néstor Camarillo.

Esto con referencia a los artículos 86, 137 y 147 de los estatutos del PRI, en los que se establece la sustitución tras una ausencia definitiva, como lo sería la de Néstor Camarillo tras renuncia a su militancia.

De momento, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve, o el dirigente nacional de dicho grupo parlamentario, Alejandro Moreno, no se han pronunciado sobre renuncia de Néstor Camarillo.

Igualmente, la nueva dirigente interina del PRI en Puebla y diputada, Delfina Pozos no ha dado declaraciones sobre su nuevo cargo o la renuncia de Néstor Camarillo tanto de la militancia como de la dirigencia.