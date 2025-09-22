Neptalí González López, empresario desaparecido, estaría relacionado con la alcaldesa Gabriela Ortega Molina exhibida en un rancho de Caro Quintero; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, el empresario Neptalí González López desapareció el pasado 18 de julio de 2025 cuando se encontraba en un restaurante en la costa del estado de Veracruz.

Pero ¿quién es Neptalí González López? Te decimos todo lo que se sabe del empresario desaparecido y relacionado con Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz.

¿Quién es Neptalí González López?

Neptalí González López es un empresario originario de Juchique de Ferrer, en el estado de Veracruz, que se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de julio de 2025.

De acuerdo con la información, Neptalí González López estaba desayunando con sus trabajadores en un parador de Vega de Alatorre cuando un grupo de personas armadas se lo llevó.

¿Qué edad tiene Neptalí González López?

Neptalí González López tiene 35 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Neptalí González López?

Dado que Neptalí González López nació el 9 de julio de 1990, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Neptalí González López está casado?

De acuerdo con sus redes sociales, Neptalí González López está casado con Pao Cortéz.

¿Neptalí González López tiene hijos?

Medios locales relatan que Neptalí González López tiene cuatro hijos.

¿Qué estudió Neptalí González López?

La trayectoria académica de Neptalí González López no es conocida.

¿Cuál es la trayectoria de Neptalí González López?

Hasta su desaparición, el empresario Neptalí González López se dedicaba a la venta de madera, principalmente pino y cedro, y descrito como responsable de los negocios familiares.

Neptalí González López, empresario desaparecido, estaría relacionado con Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa

La alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina, fue encontrada en un rancho vinculado a Rafael Caro Quintero en el que se realizó un operativo con motivo de la búsqueda del empresario de Neptalí González López.

De acuerdo con la información, el rancho donde fue encontrada Gabriela Ortega Molina es propiedad de José Gil Quintero, quien sería sobrino de Rafael Caro Quintero y generador de violencia en la costa de Veracruz.

José Gil Quintero y sus escoltas pudieron escapar del operativo, mientras que la alcaldesa Gabriela Ortega Molina se quedó en el rancho y fue retenida por los elementos de seguridad.

Pese a esto, Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, negó haber sido arrestada en un rancho ligado a la familia de Rafael Caro Quintero y dijo que los días que no estuvo presente fue porque estaba internada.