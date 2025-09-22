Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz negó haber sido arrestada en un rancho ligado a la familia de Rafael Caro Quintero.

“Antes que nada me dirijo a ustedes para agradecerles a Todos los que me conocen sus muestras de cariño y respaldo, por la preocupación ante todas las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana, sobre hechos que salieron fuera de la realidad” Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz

Gabriela Ortega Molina se pronuncia en redes sobre su arresto y hallazgo en el rancho de Caro Quintero

Se dio a conocer que la alcaldesa del municipio de Colipa, Veracruz, Gabriela Ortega Molina fue encontrada en el rancho Los Quintero

La FGR realizó un operativo en la propiedad de José Gil Quintero, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Sin embargo, ante las especulaciones con posibles nexos al crimen organizado de los Caro Quintero, la presidenta municipal rompió el silencio y aclaró que hay “notas falsas”.

En su mensaje, Gabriela Ortega Molina reafirma su fe en Dios pues “los tiempos de él siempre son perfectos y muestran la verdad.”

Sin embargo, Gabriela Ortega Molina no reveló por qué se encontraba en el rancho de José Gil Quintero, quien se habría logrado huir dejando a la alcaldesa de Morena en la propiedad.

También el operativo tenía como objetivo encontrar al empresario maderista Neptalí González López de 35 años de edad, quien desapareció el pasado mes de julio y quien aseguran, mantenía una relación sentimental con Gabriela Ortega Molina.