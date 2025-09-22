La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el rancho de José Gil Quintero, en el que habría sido encontrada Gabriela Ortega Molina.

El cateo en el rancho de Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, se realizó como parte de la búsqueda del empresario Neptali González López, desaparecido desde el 18 de julio.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de José Gil Quintero como:

¿Quién es José Gil Quintero?

José Gil Quintero es el sobrino del cofundador del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero, quien recientemente se ha visto relacionado con la alcaldesa de Copila, Gabriela Ortega Molina.

¿Cuántos años tiene José Gil Quintero?

José Gil Quintero nació el 7 de febrero de 1968, por lo que actualmente tiene 57 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de José Gil Quintero?

Ya que el cumpleaños del sobrino de Rafael Caro Quintero es el 7 de febrero, José Gil Quintero nació bajo el signo de Acuario.

¿José Gil Quintero tiene esposa?

Se desconoce si José Gil Quintero tiene o no esposa.

¿José Gil Quintero tiene hijos?

De acuerdo con información difundida por el gobierno de Estados Unidos, José Gil Quintero tiene al menos un hijo, José Gil Caro Monge, quien también está relacionado con el tráfico de drogas.

¿Qué estudió José Gil Quintero?

No se tiene información sobre la educación de José Gil Quintero

¿Cuál es la trayectoria de José Gil Quintero? y más

José Gil Quintero cuanto con una acusación pendiente en la Corte del Distrito de Colombia (D.C), Washington, identificado con el caso 22-cr-00036.

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionaron con los Beltrán Leyva.

En dicho país se le imputan cargos federales por tráfico de drogas.

Recientemente fue visto en un rancho ubicado en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, supuestamente en compañía de la alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina.

Esto durante un operativo para la localización del empresario Neptali González López, desaparecido desde el 18 de julio del 2025; a pesar de ello, el capo logró escapar.