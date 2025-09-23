Gabriela Ortega, alcaldesa de Colipa se reportó enferma la semana en que fue hallada en rancho ligado a Caro Quintero.

De acuerdo con declaraciones del secretario del Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardauil, la alcaldesa de Colipa se había reportado como enferma.

Incluso señala que la alcaldesa habría llevado comprobantes de su enfermedad, sin embargo estos no han sido mostrados públicamente.

Gabriela Ortega se reportó enferma la semana en que fue hallada en rancho ligado a Caro Quintero según Gobierno de Veracruz

El secretario del Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardauil dijo que Gabriela Ortega se reportó enferma la semana en que fue hallada en rancho ligado a Caro Quintero.

Según el secretario, Gabriela Ortega habría llevado hasta comprobantes médicos al respecto pero estos no son públicos por lo que se desconoce cuánto tiempo estuvo enferma y qué problema de salud presentó cuando se dio el reporte de su detención.

“Ella dice no estar y está presente, incluso ella estuvo enferma el fin de semana, trajo comprobantes de que ella estuvo con un aspecto de salud y está atenta a cualquier investigación. Estuvo aquí presente en la mañana con un servidor” Ricardo Ahued Bardauil, secretario del Gobierno de Veracruz

Pero después afirmó que Gabriela Ortega estaba bien, pero no quiso dar más detalles al respecto debido a los procesos de investigación que se está llevando a cabo por las autoridades de Veracruz.

“Está bien, pero no quisiera porque precisamente están ahorita los procesos las declaraciones y no quisiera adelantar que fuera desvirtuar lo que es la investigación” Ricardo Ahued Bardauil, secretario del Gobierno de Veracruz

Hasta el momento no hay claridad sobre la enfermedad de la alcaldesa de Colipa, sin embargo el secretario del Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardauil,, aseguró que le pidieron tener una reunión con las autoridades estatales.

Asimismo, la misma gobernadora Rocío Nahle, aseguró que le “mandaron a llamar” para tener una reunión en Palacio de Gobierno de Veracruz.

Al momento se desconoce qué habrá dicho Gabriela Ortega, alcaldesa de Colipa a la gobernadora Rocío Nahle.

En tanto en sus redes sociales Gabriela Ortega, alcaldesa de Colipa aseguró que la información que circuló en redes sociales de haber estado retenida en medio de un operativo en un rancho ligado a Caro Quintero, era falsa y que seguiría trabajando por su municipio.