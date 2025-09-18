Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, reveló el miércoles 17 de septiembre que el gobierno de México entregó a Rafael Caro Quintero por orden del presidente Donald Trump.

A través de una publicación en redes sociales, la fiscal Pam Bondi aseguró que México extraditó a Rafael Caro Quintero por orden de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pam Bondi afirma que México entregó a Rafael Caro Quintero por orden de Donald Trump

El 17 de septiembre, la fiscal Pam Bondi publicó una serie de fotografías con el hijo de Enrique Camarena y el presidente Donald Trump, y reveló datos sobre la entrega de Rafael Caro Quintero.

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, el gobierno de México habría entregado a Rafael Caro Quintero por orden de Donald Trump; sin embargo, no dio más detalles sobre esta información.

Pamela Bondi en X (Captura de pantalla)

Pam Bondi aprovechó esta publicación para presumir fotografías con el presidente Donald Trump y a Enrique Camarena Jr., hijo del agente de la DEA que fue asesinado en México.

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, resaltó que Enrique Camarena Jr. ahora es un juez que sigue luchando por la aplicación de la ley, por lo que sigue el legado de su padre.

“A principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial caído de la DEA Enrique “Kiki” Camarena a Donald Trump. En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México. Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, es ahora juez en California, continuando el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”. Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos