¿Quién es Gabriela Ortega Molina? La alcaldesa de Colipa, Veracruz, fue encontrada en un rancho que es vinculado a Rafael Caro Quintero, por lo que te damos detalles de ella como:

Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa fue encontrada en un rancho de la familia Caro Quintero

Gabriela Alejandra Ortega Molina es la actual alcaldesa de Colipa, un municipio de Veracruz, México para el periodo 2022 - 2025.

Ella ha cobrado relevancia ya que fue localizada en un rancho ligado a Rafael Caro Quintero.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo nació, se estima que Gabriela Ortega Molina tiene 34 años de edad.

Aunque no tiene esposo, se había especulado que Gabriela Ortega Molina mantenía una relación sentimental con el empresario maderero Neptalí González López de 35 años de edad.

Él es originario de Juchique de Ferrer, y quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio cuando se encontraba en un restaurante de la región costera.

Por lo que el despliegue del operativo en donde se encontró a la alcaldesa del municipio de Veracruz, buscaba ubicar al empresario.

Al no conocerse su fecha exacta de nacimiento, se desconoce a qué signo zodiacal pertenece Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz.

Gabriela Ortega Molina no tiene hijos.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Gabriela Ortega Molina estudió del 2009 al 2013 en la Universidad Veracruzana la Licenciatura en Economía.

Tras graduarse de la Universidad, según colocó Gabriela Ortega Molina en su perfil profesional, comenzó como asistente de secretaría general en la Sección 32 del SNTE.

También fue auxiliar en la Dirección de Auditoría y Revisión financiera, del H. Congreso del Estado de Veracruz, cargo que ocupó por 9 meses.

También tuvo cursos de verano de investigación en políticas aplicadas a la movilidad y crecimiento social en América Latina en la universidad complutense de Madrid, España, y en 2021 estudió la maestría en comercio y logística internacional en la Universidad Anáhuac.

En ese mismo año se destapó para la candidatura de la presidencia municipal de Colipa; en ese entonces con afiliación al PRD.

La alcaldesa Gabriela Ortega Molina de Colipa, Veracruz fue encontrada en un rancho vinculado a Rafael Caro Quintero, el cual ha sido bjeto de investigación por parte de las autoridades.

El que Gabriela Ortega Molina estuviera dentro del rancho, ha generado interrogantes en todo el país y medios de comunicación, al igual que a las autoridades.

Especialmente por el contexto en el que se encontró a Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa y las implicaciones que podría tener con figuras de alto perfil del crimen organizado.

De acuerdo con los reportes, Gabriela Ortega Molina permaneció 8 horas dentro del rancho de Caro Quintero mientras se desarrollaba el operativo.

Sin embargo no se ha revelado si es que Gabriela Ortega Molina será detenida o si existirá alguna acusación en su contra; tampoco se ha revelado porqué se encontraba en la propiedad.