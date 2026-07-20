Javier Albarrán, joven militante del PAN en Metepec, Estado de México, generó una fuerte polémica en redes sociales tras proponer un “voto por familia”, planteamiento que fue interpretado por numerosos usuarios como una posible afectación al derecho al sufragio individual, especialmente el de las mujeres.

La propuesta surgió en medio del debate que recientemente se abrió en Estados Unidos sobre el voto dentro del núcleo familiar.

Sin embargo, las declaraciones del panista provocaron cuestionamientos sobre su compatibilidad con el voto universal, libre, secreto y directo reconocido por la Constitución mexicana.

Aunque Albarrán aseguró que su planteamiento no buscaba retirar el derecho al voto de las mujeres, sino que cada familia eligiera de manera consensuada a una persona para representar al hogar en las elecciones, la propuesta fue ampliamente criticada.

Especialistas y usuarios señalaron que un sistema de este tipo podría vulnerar el derecho individual al sufragio y limitar la libertad de decisión de cada integrante de la familia.

Así fue la propuesta de Javier Albarrán sobre el “voto por familia”

Javier Albarrán explicó que su idea surgió a partir de una discusión en Estados Unidos sobre el papel del voto dentro de la familia y planteó que un solo representante emitiera el sufragio tras un consenso familiar.

En una publicación escribió:

“Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto —alguien que no piense solo en él, sino en todos— pensando en su esposa, en sus hijos, en su educación, en su futuro y también en sí mismo... las cosas serían distintas.” Javier Albarrán, militante del PAN en el Estado de México

Según el militante panista, el voto se ha convertido en un proceso demasiado individual y, en su opinión, ha dejado de considerar al núcleo familiar como el centro de las decisiones políticas.

También escribió:

“Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante: el núcleo familiar. Y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México.” Javier Albarrán, militante del PAN en el Estado de México

Albarrán sostuvo que un voto por familia permitiría elegir gobernantes pensando en el bienestar colectivo del hogar y no únicamente en intereses personales o beneficios temporales.

No obstante, en su publicación no explicó cómo funcionaría legalmente este sistema, qué tipo de familias estarían contempladas ni cómo se garantizaría el derecho al voto de cada ciudadano.

Al concluir su mensaje preguntó a sus seguidores:

“¿Tú qué crees? ¿El voto debería ser por familia, por casa... o las cosas deben seguir exactamente igual?” Javier Albarrán, militante del PAN en el Estado de México

Tunden en redes sociales a Javier Albarrán por su propuesta del “voto por familia”

Tras la polémica, Javier Albarrán publicó un video para explicar con mayor detalle su propuesta y sostuvo que la familia debería ser la unidad central para la toma de decisiones político-electorales.

En su explicación afirmó:

“Yo creo que la familia debería ser la unidad central para una toma de decisión político-electoral... Si votáramos en un consenso de familia o como casa, tendríamos un mayor consenso a la hora de votar y seríamos más racionales respecto a lo que nos puede pasar como familia si votamos por uno u otro candidato.” Javier Albarrán, militante del PAN en el Estado de México

Asimismo, precisó que la persona encargada de emitir el voto podría ser la madre, el padre o incluso alguno de los hijos, siempre que la familia le otorgara esa representación.

“Ojo, estoy diciendo que el responsable puede ser la madre, el padre o algún hijo al que se le dote esa facultad.” Javier Albarrán, militante del PAN en el Estado de México

Pese a la aclaración, las críticas continuaron en redes sociales.

Diversos usuarios señalaron que una propuesta de este tipo podría resultar incompatible con el principio constitucional del sufragio universal, libre, secreto y directo, además de abrir la puerta a presiones dentro del entorno familiar.

También recordaron las cifras de violencia familiar y las desigualdades de género que persisten en México, al considerar que, en determinados contextos, una sola persona podría terminar decidiendo el voto del resto de los integrantes del hogar.

Hasta el momento, la propuesta de Javier Albarrán ha generado un amplio debate en redes sociales sobre el alcance de los derechos político-electorales de las mujeres y la representación individual del voto.