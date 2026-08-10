La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, con el que busca evitar su regreso a prisión por delitos contra la salud.

El caso Mario Villanueva Madrid fue turnado a un tribunal colegiado que deberá decidir si confirma, modifica o revoca la resolución en primera instancia.

Mario Villanueva Madrid, de 78 años de edad y quien actualmente permanece bajo arresto domiciliario por problemas de salud, asegura padecer 11 enfermedades crónico‑degenerativas y sostiene que volver a un centro penitenciario pondría en riesgo su vida.

Mario Villanueva obtiene amparo para evitar regresar a prisión

Reyna Oliva Fuentes López, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo, concedió el amparo a Mario Villanueva, quien busca mantener la medida que le permite permanecer bajo resguardo domiciliario.

El exgobernador ha señalado en redes sociales que sus abogados buscan obtener una medida de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Mario Villanueva también indicó que está a la espera de que el Poder Judicial Federal convoque a una audiencia para resolver su situación jurídica y determinar si puede acceder a una libertad condicionada.

El exmandatario aseguró que padece 11 enfermedades crónico-degenerativas y sostuvo que regresar a un centro penitenciario representaría un riesgo para su salud.

“Mi permanencia en resguardo domiciliario obedece a mi delicado estado de salud, condición acreditada por los médicos legistas de la propia FGR y del juzgado. Como consta en sus dictámenes oficiales, padezco 11 enfermedades crónico-degenerativas; por lo tanto, un reingreso a un centro penitenciario pondría en riesgo inminente mi vida.” Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo

¿Por qué Mario Villanueva podría volver a prisión?

Mario Villanueva ya había sido enviado a prisión por delitos contra la salud. Sin embargo, durante la pandemia de Covid-19 se le concedió el arresto domiciliario temporal debido a sus problemas de salud y para reducir el riesgo de contagio.

De acuerdo con el reporte de La Jornada, en junio de 2020 el exgobernador fue sentenciado a prisión y posteriormente se le permitió cumplir la medida bajo arresto domiciliario en Quintana Roo.

En mayo de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México resolvió que Villanueva regresara a prisión para concluir su condena en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Ayala, Morelos.

Ante esa resolución, el exgobernador obtuvo primero una suspensión y posteriormente un amparo que, por el momento, mantiene frenado su regreso al centro penitenciario.

Ahora, la impugnación presentada por la FGR será analizada por un tribunal colegiado, que deberá resolver si mantiene, modifica o revoca el amparo concedido a Mario Villanueva.