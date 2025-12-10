El nombre de Ney González está haciendo ruido en medios de comunicación, y es que autoridades del estado de Nayarit dieron con su paradero.

Te compartimos algunos datos sobre Ney González, quien fungió como gobernador de Nayarit y está acusado de cometer una serie de delitos durante su administración, razón por la que está prófugo.

¿Quién es Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González es un político mexicano que se desempeñó como gobernador del estado de Nayarit entre 2005 y 2011.

Forma parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit (Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Ney González, exgobernador de Nayarit?

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa, Ney González, exgobernador de Nayarit, nació en Guadalajara, Jalisco el 25 de enero de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González, exgobernador de Nayarit, está casado con María del Rosario Mejía González.

¿Cuántos hijos tiene Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González y su esposa ‘Charo’ Mejía tienen dos hijos llamados: Rosario del Carmen Montserrat y Ney Manuel.

¿Qué estudió Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González, exgobernador de Nayarit, es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde cursó la carrera de Derecho.

Cursó un Diplomado en Relaciones Exteriores impartido por el Instituto Matías Romero.

Tiene un Diplomado en Marketing Político impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Cuenta con una Certificación Internacional en Programación Neurolingüística impartida por John Grinder.

En 2014, obtuvo un master universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia impartido por la Universidad UDIMA en colaboración con el Campus I, en Madrid, España.

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit (Ney González Sánchez / Facebook)

¿En qué ha trabajado Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González siguió los pasos de su padre, Emilio M. González, quien fue gobernador de Nayarit y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Entre 1990-1993, fungió como Diputado al Congreso del Estado de Nayarit en la XXIII Legislatura, repitió el cargo entre 1996-1999 en la XXV Legislatura.

Fue Diputado Federal de la LVIII Legislatura entre el 2000-2002, tiempo en que se convirtió en Vocero del Grupo Parlamentario del PRI.

Fungió como Presidente Municipal de Tepic del 2002 al 2004.

Y se desempeñó como gobernador del estado de Nayarit del 2005 al 2011.

Dan con el paradero de Ney González, exgobernador de Nayarit, prófugo desde 2022

El 11 de noviembre de 2022 se giró una orden de aprehensión en contra de Ney González, exgobernador de Nayarit.

Al priísta se le acusa de cometer una serie de delitos durante su administración.

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio indebido de funciones

Peculado

Fraude por simulación de actos jurídicos

Falsificación de documentos

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit (Ney González Sánchez / Facebook)

La investigación realizada por autoridades correspondientes gira alrededor del megrafraude vinculado al Fideicomiso Bahía de Banderas , creado para impulsar el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

Ney González vendió a precios absurdos e insignificantes millones de metros cuadrados de playa de alto valor comercial. Los terrenos fueron adquiridos por empresas y particulares.

Este megafraude dio pie al Megaoperativo Nuevo Nayarit, encabezado por el actual gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien busca recuperar más de 900 hectáreas de predios que fueron sustraídos de forma ilícita.

Su nombre vuelve a tomar fuerza ahora que las autoridades de Nayarit aseguran haber dado con su paradero.

El político se encontraría en un país de América del Norte, por lo que México ya inició los trámites para su extradición.