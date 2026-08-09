Protección Civil de CDMX activó la Alerta Roja por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Xochimilco, mientras que Tlalpan aumentó a Alerta Púrpura para la noche del sábado 8 de agosto.

Además, se actualizó la Alerta Amarilla para las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde también se prevén lluvias fuertes y granizo.

En caso de emergencia relacionada con las lluvias, la dependencia habilitó para la ciudadanía el número de emergencias 911 y la línea 55-5683-2222..

Alerta Púrpura en CDMX: Se espera granizo y lluvias fuertes en Tlalpan

Las autoridades capitalinas también activaron la Alerta Púrpura en Tlalpan, donde se espera la caída de granizo y lluvias fuertes:

Lluvia esperada: mayor a 70 milímetros

Se espera: caída de granizo

Peligros asociados:

Lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas

Crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos

Lluvias en CDMX (Proteccion Civil)

Alerta Roja en CDMX: Se espera granizo en Xochimilco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió los siguientes puntos sobre la alerta en Xochimilco:

Lluvia esperada: entre 50 y 70 milímetros

Se espera: caída de granizo

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas

Caída de ramas, árboles y lonas

Lluvias en CDMX (Proteccion Civil)

Lluvias en CDMX: cuatro alcaldías tendrán Alerta Amarrilla

Además, se actualizó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones, donde también se prevén lluvias fuertes y granizo durante la noche:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Ante ello, la SGIRPC llamó a la ciudadanía a mantenerse informada, evitar zonas de riesgo, cerrar puertas y ventanas, retirar basura de las coladeras y seguir las indicaciones de Protección Civil.