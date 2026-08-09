Protección Civil de CDMX activó la Alerta Roja por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Xochimilco, mientras que Tlalpan aumentó a Alerta Púrpura para la noche del sábado 8 de agosto.
Además, se actualizó la Alerta Amarilla para las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde también se prevén lluvias fuertes y granizo.
En caso de emergencia relacionada con las lluvias, la dependencia habilitó para la ciudadanía el número de emergencias 911 y la línea 55-5683-2222..
Alerta Púrpura en CDMX: Se espera granizo y lluvias fuertes en Tlalpan
Las autoridades capitalinas también activaron la Alerta Púrpura en Tlalpan, donde se espera la caída de granizo y lluvias fuertes:
- Lluvia esperada: mayor a 70 milímetros
- Se espera: caída de granizo
Peligros asociados:
- Lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos
Alerta Roja en CDMX: Se espera granizo en Xochimilco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió los siguientes puntos sobre la alerta en Xochimilco:
- Lluvia esperada: entre 50 y 70 milímetros
- Se espera: caída de granizo
Peligros asociados:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Lluvias en CDMX: cuatro alcaldías tendrán Alerta Amarrilla
Además, se actualizó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones, donde también se prevén lluvias fuertes y granizo durante la noche:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
Ante ello, la SGIRPC llamó a la ciudadanía a mantenerse informada, evitar zonas de riesgo, cerrar puertas y ventanas, retirar basura de las coladeras y seguir las indicaciones de Protección Civil.