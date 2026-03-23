Beatriz Paredes niega que sea candidata del PRI en las elecciones 2030 y aclara que ella no ha difundido información sobre el tema.

El domingo 22 de marzo, Beatriz Paredes compartió un mensaje en redes sociales para aclarar que no es la candidata presidencial del PRI para el 2030.

Beatriz Paredes aclara que no será candidata del PRI en las elecciones 2030

Comenzó a circular en redes sociales un mensaje falso presuntamente publicado por Beatriz Paredes, donde confirmaba que era la candidata presidencial para las elecciones de 2030.

Ante esta situación, Beatriz Paredes compartió otro mensaje para desmentir que sea candidata del PRI para las elecciones 2030.

Ha estado circulando esta imagen, con un mensaje publicado desde una cuenta a mi nombre. La única cuenta que tengo y manejo en X es esta, desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso. pic.twitter.com/83tnR2n8wJ — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) March 22, 2026

"Ha estado circulando esta imagen, con un mensaje publicado desde una cuenta a mi nombre. La única cuenta que tengo y manejo en X es esta, desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso"

Beatriz Paredes mencionó que este mensaje había sido publicado en un perfil falso de X y reiteró que era falso que fuera a representar al PRI en 2030.

Esto decía el mensaje falso de Beatriz Paredes sobre las elecciones de 2030

El supuesto mensaje de Beatriz Paredes la destapaba prematuramente como candidata a la presidencia de 2030.

“Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir; voy a ser candidata del PRI para el 2030, para luchar por la presidencia de la República Mexicana; espero que me apoyen, pueblo de México”, decía tuit falso de Beatriz Paredes.

Hasta el momento, el PRI y otros partidos políticos se están preparando para la jornada electoral del 2016-2027 donde habrá renovación en la Cámara de Diputados, elecciones ordinarias y extraordinarias.